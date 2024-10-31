Экипаж ушел отдыхать: в Тюмени почти на 16 часов задержали вылет рейса на Пхукет

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская семья потеряла порядка 100 тысяч рублей по вине авиакомпании «Аэрофлот». Тюменцам отказали в посадке на борт из-за сломанных кресел и, как следствие, нехватки мест. Горожанам предложили лететь на следующем рейсе, но так как он вылетал позднее — они не успевали на стыковочные рейсы. Тюменцы планировали отправиться в отпуск в Белоруссию.