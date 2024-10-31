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Posted 31 октября, 04:20

Published 31 октября, 04:20

Modified 31 октября, 04:23

Updated 31 октября, 04:23

В Тюмени задерживают почти на 16 часов вылет рейса на Пхукет

Экипаж ушел отдыхать: в Тюмени почти на 16 часов задержали вылет рейса на Пхукет

31 октября 2024, 04:20
Фото: 1MI.

В Тюмени задерживают почти на 16 часов вылет рейса на Пхукет

Сотни пассажиров, вылетающие на отдых на остров Пхукет, застряли в тюменском аэропорту Рощино. Вылет должен был состояться в 02.30 ночи, однако его перенесли на 18:00.

Как пояснили «Нашему городу» в справочной службе Рощино, причина задержки вылета — отдых экипажа.

Фото: аэропорт Рощино

Пассажиры рейса сообщили, что заранее о задержке в известность их не поставили. Более того, они прошли регистрацию и даже сели в самолет — на борту судна просидели три часа.

«Сначала объявили, что у самолета перевес и будут сливать горючее. Потом 2 часа сидели вообще ничего не объявляли. В результате командир экипажа объявил, что у них рабочий день заканчивается, и они идут отдыхать, а нас покормят и отправят обратно в аэропорт на неизвестное время», — пожаловались тюменцы в социальных сетях.

И добавили, что сначала вылет был перенесен на 7:00, затем на 12:00, теперь же отложен почти на 16 часов — до 18:00.

Отметим, задержанный на 16 часов рейс должен был открыть полетную программу авиакомпании Red Wings на Пхукет. Рейс является чартерным и отдельно билеты на самолет до Пхукета тюменцы приобрести не могут — только в составе турпутевки. Цены на 10-дневный отдых в жаркой станет начинаются от 180 тысяч рублей (на двоих).

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменская семья потеряла порядка 100 тысяч рублей по вине авиакомпании «Аэрофлот». Тюменцам отказали в посадке на борт из-за сломанных кресел и, как следствие, нехватки мест. Горожанам предложили лететь на следующем рейсе, но так как он вылетал позднее — они не успевали на стыковочные рейсы. Тюменцы планировали отправиться в отпуск в Белоруссию.

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