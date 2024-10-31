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Posted 31 октября, 17:02

Published 31 октября, 17:02

Modified 31 октября, 17:04

Updated 31 октября, 17:04

Только Тюмень в ближайшие годы может стать миллионников

«Больше ни у каких городов шансов нет». Известный урбанист назвал будущее Тюмени

31 октября 2024, 17:02
Фото: 1MI.

Только Тюмень в ближайшие годы может стать миллионников

Сюжет
Население
Александр Антонов верит, что Тюмень можете перешагнуть отметку в миллион человек.

Архитектор-градостроитель Александр Антонов высказал мнение, что Тюмень непременно должен стать городом-миллионником. Об этом он заявил в программе «Диалоги о городе».

«Тюмень — самый развивающийся город в России», — заявил Антонов.

Более того, он сказал, что лишь у Тюмени в будущем есть перспектива стать миллионником. И даже наоборот, скорее кто-то из уже существующих миллионников может потерять свой статус.

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Примечательно, что слова Антонова не разделяют власти города, которые статистически пришли к выводу, что в ближайшее десятилетие Тюмень не сможет перешагнуть отметку в миллион.

С учетом ожидаемого естественного и миграционного прироста среднегодовая численность населения города в прогнозном периоде будет расти и по базовому варианту составит в 2025 году — 869,6 тысячи, в 2026 году — 875,6 тысячи человек, в 2027 году — 882 тысячи человек, — говорится на официальном сайте города.

Отдельно власти подчеркнули, что среднегодовая численность населения города за прошлый год составила 858,4 тысячи человек.

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Важно и другое — каким способом растет численность населения Тюмени. 31 октября глава города Максим Афанасьев представил отчет перед депутатами Тюменской городской думы.

По итогам 2023 года численность тюменцев достигла 861 тыс. человек. Это связано с ростом рождаемости — в прошлом году на свет появились 9,4 тыс. малышей, а также с миграционными процессами, которые способствовали увеличению населения.

«Это говорит о том, что город остается привлекательным для жизни, для молодых специалистов. И количество семей, которых стало на 18 процентов больше, также подтверждает данный факт», — отметил в ходе заседания Тюменской городской думы Афанасьев.
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Ранее сообщалось, что в сфере здравоохранения в регионе открыто более 450 вакансий.

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