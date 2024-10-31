«Больше ни у каких городов шансов нет». Известный урбанист назвал будущее Тюмени

С учетом ожидаемого естественного и миграционного прироста среднегодовая численность населения города в прогнозном периоде будет расти и по базовому варианту составит в 2025 году — 869,6 тысячи, в 2026 году — 875,6 тысячи человек, в 2027 году — 882 тысячи человек, — говорится на официальном сайте города.