nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 07:58

Published 30 октября, 07:58

Modified 30 октября, 08:00

Updated 30 октября, 08:00

Тюменцы увидели в новом большом катке фаллический символ.

В Тюмени откроется удивительный каток фаллической формы

30 октября 2024, 07:58
Фото: Сердце Тюмени | Каток и горки | Тюмень. Тюменцы увидели в новом большом катке фаллический символ.
Тюменцев обрадовала новость о том, что в городе откроется каток площадью 6,5 тысячи квадратных метров, который станет самым большим на Урале. Однако дизайн катка огорчил часть горожан, так как в нем увидели фаллический символ.

Фотографии нового катка, о котором мы писали ранее, вызвали у некоторых тюменцев смех и смущение. На некоторых фотографиях незавершенное «уголком» сердце и вытянутый каток выглядят, как фаллический символ.

Тюменцы увидели в новом катке фаллический символ.Тюменцы увидели в новом катке фаллический символ.
Тюменцы увидели в новом катке фаллический символ.. Фото: nashgorod.ru
«Дизайн явно вызывает вопросы. Полагаю, вид из самолета на этот каток будет возбуждающий. Действительно, самый большой по площади, так еще и другие катки будут сосать этому», — иронично отмечают тюменцы.

Так как объект ещё не построен, горожане просят пересмотреть дизайн такого величественного объекта, чтобы он не вызывал «сомнительных ассоциаций».

Как считает тюменский урбанист Никита Мельников, создатели проекта отчасти и пытались уйти от фаллического символа, расположив продолговатую часть горизонтально, а не вертикально от «сердца». Однако реализовать эту задумку удалось не очень удачно.

«С сердцем всегда такие сложности. Сделайте „звездочку“, и никаких интерпретаций иных не будет. Или расположите сердце посередине. А то, действительно, не очень красиво с высоты смотрится», — говорит Мельников.

Он также отмечает, что в объектах городской инфраструктуры не должны узнаваться подобные образы и следует стараться максимально избегать схожести с ними.

Удар, откуда не ждали. Корейцы засудили тюменку за пластиковые игрушки
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что независимый дизайнер раскритиковала концепцию украшения города в Новому году, так как некоторые образы были схожи с секс-игрушками.

Читайте также:
Самый большой каток на Урале откроют в Тюмени. Он будет в форме сердцаНовую ледовую арену построят в Тюмени. Где и когда?Гербы и секс-игрушки: дизайнер разнесла концепцию новогоднего украшения Тюмени
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Каток#Дизайн
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика