В Тюмени откроется удивительный каток фаллической формы

Posted 30 октября, 07:58
Published 30 октября, 07:58
Modified 30 октября, 08:00
Updated 30 октября, 08:00
Фотографии нового катка, о котором мы писали ранее, вызвали у некоторых тюменцев смех и смущение. На некоторых фотографиях незавершенное «уголком» сердце и вытянутый каток выглядят, как фаллический символ.
«Дизайн явно вызывает вопросы. Полагаю, вид из самолета на этот каток будет возбуждающий. Действительно, самый большой по площади, так еще и другие катки будут сосать этому», — иронично отмечают тюменцы.
Так как объект ещё не построен, горожане просят пересмотреть дизайн такого величественного объекта, чтобы он не вызывал «сомнительных ассоциаций».
Как считает тюменский урбанист Никита Мельников, создатели проекта отчасти и пытались уйти от фаллического символа, расположив продолговатую часть горизонтально, а не вертикально от «сердца». Однако реализовать эту задумку удалось не очень удачно.
«С сердцем всегда такие сложности. Сделайте „звездочку“, и никаких интерпретаций иных не будет. Или расположите сердце посередине. А то, действительно, не очень красиво с высоты смотрится», — говорит Мельников.
Он также отмечает, что в объектах городской инфраструктуры не должны узнаваться подобные образы и следует стараться максимально избегать схожести с ними.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что независимый дизайнер раскритиковала концепцию украшения города в Новому году, так как некоторые образы были схожи с секс-игрушками.