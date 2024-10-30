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Posted 30 октября, 11:56

Published 30 октября, 11:56

Modified 30 октября, 12:21

Updated 30 октября, 12:21

Тюменка купила люксовый автомобиль и была вынуждена оплатить чужие штрафы

Тюменка купила люксовый автомобиль и была вынуждена оплатить чужие штрафы

30 октября 2024, 11:56
Фото: 1MI.
В Тюмени сотрудники Госавтоинспекции отследили двух злостных неплательщиков по штрафам, один из них рассчитался за себя, второй же — пришлось оплачивать чужие пригрешения.

Как рассказали в Госавтоинспекции, попались им водители люксовых автомобилей, один из них накатал 51 штраф на «Порше», но заплатил все на месте после требования об остановке. Также его заставили снять неподходящую тонировку.

А вот женщине на Мерседесе повезло меньше. На ее счету было около 40 штрафов, однако они были нее ее, а предыдущего владельца, поскольку машину она купила недавно и не знала, что на авто есть непогашенные суммы. В итоге автолюбительнице пришлось отдать почти 140 тысяч рублей чужих долгов.

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Ранее сообщалось о том, что Самолет «Ютэйра», собиравшийся в Тюмень, не смог взлететь.

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#Александр Смирнов#Происшествия#Новости тюмени#Штрафы
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