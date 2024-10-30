Тюменка купила люксовый автомобиль и была вынуждена оплатить чужие штрафы

Posted 30 октября, 11:56
Published 30 октября, 11:56
Modified 30 октября, 12:21
Updated 30 октября, 12:21
Как рассказали в Госавтоинспекции, попались им водители люксовых автомобилей, один из них накатал 51 штраф на «Порше», но заплатил все на месте после требования об остановке. Также его заставили снять неподходящую тонировку.
А вот женщине на Мерседесе повезло меньше. На ее счету было около 40 штрафов, однако они были нее ее, а предыдущего владельца, поскольку машину она купила недавно и не знала, что на авто есть непогашенные суммы. В итоге автолюбительнице пришлось отдать почти 140 тысяч рублей чужих долгов.