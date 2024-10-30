Цены для тюменцев продолжат расти. Эксперты объяснили ситуацию со сливочным маслом

Posted 30 октября, 17:15
Published 30 октября, 17:15
Modified 30 октября, 17:17
Updated 30 октября, 17:17
В последнее время стало очевидно, что крупные производители уменьшают объемы поставок в сети магазинов. Как следствие, в некоторых торговых точках этот важный молочный продукт стал просто исчезать с полок. Что стоит за этой ситуацией? Ожидает ли Россию дефицит сливочного масла и продолжат ли цены стремительно расти? Ответы на эти вопросы — в нашем материале.
Согласно недавним сообщениям СМИ, более десяти производителей молочной продукции начали снижать объемы производства сливочного масла или приостанавливать его отгрузку в магазины. Основными причинными факторами стали нехватка сырья и увеличение производственных расходов.
Например, компания H&N, которая ранее являлась частью Danone и известна под брендом «Простоквашино», сообщила торговым сетям о временной приостановке отгрузок масла с жирностью 72,5% и 82% с 1 сентября.
С 1 октября «Милком» остановил производство масла под брендами «Варвара-краса» и «Ижмолоко» и значительно сократил выпуск продукции торговых марок «Село Зеленое» и «Кезский сырзавод». Ограничил объемы поставок также молочный комбинат «Альметьевский».
Дополнительно, в августе и сентябре розничные цены на сливочное масло в России увеличились на 7,98%, а с начала года выросли на 17,96%. Это может привести к введению государственного регулирования цен.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в интервью NEWS.ru отметил, что причины увеличения цен на сливочное масло связаны с действиями производителей. С начала года закупочные цены на продукт для торговых сетей повысились несколько раз, суммарно на более чем 31%, причем за последний месяц повышение составило 9%. В результате магазины предпринимают усилия, чтобы не увеличивать цены для потребителей, используя собственные инвестиции, говорит Караваев.
«Розничные цены на масло растут медленнее закупочных, поскольку торговые сети не перекладывают весь объем подорожания на плечи потребителей, а растягивают его во времени, избегая резкого подорожания», — говорит он.
По его словам, средняя наценка розничных продавцов, входящих в АКОРТ, на сливочное масло «первой цены» (наименее дорогое) составляет всего 10–12%, что не позволяет покрыть затраты магазинов.
Заместитель председателя ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в интервью NEWS.ru отметил, что себестоимость продукции увеличивается в результате роста расходов на сырье, логистику и упаковку.
С начала года по август цены на сырье выросли на 10–20%, логистика подорожала на 30–35% из-за нехватки водителей и транспорта, а также из-за приостановки работы некоторых морских линий, осуществляющих доставку в Россию. Упаковка ощутимо поднялась в цене на 10–15%.
Кроме того, высокая ключевая ставка затрудняет производителям получение дешевых кредитов для развития бизнеса, а затраты на рабочую силу увеличиваются из-за дефицита кадров.
В то же время представители Руспродсоюза подчеркивают, что розничные сети продолжают устанавливать значительные наценки на товары — свыше 70% на масло. При этом как производители, так и торговые сети утверждают, что стараются сдерживать рост цен, используя собственную рентабельность.
Наряду с Тюменской областью, в других региональных СМИ и Telegram-каналах начинает появляться информация о дефиците масла. Однако причиной этого явления называют не нехватку продукции, а высокую степень краж.
Интересно, что уведомления от торговых сетей об исчезновении масла на полках начали появляться одновременно с письмами от производителей о сокращении поставок, что может свидетельствовать о том, что кражи молочных продуктов участились в последнее время.
Тем не менее, производители и ритейлеры утверждают, что дефицита масла на рынке нет. Как отметил Леонов, в России с января по август было произведено 221,1 тыс. тонн масла, что на 1,6% больше по сравнению с прошлым годом.
«Рынок стабилен, дефицита нет», — говорит он.
Прогнозировать рост цен никто не намерен, ни в АКОРТе, ни в Руспродсоюзе. Однако с учетом текущей ситуации на рынке, говорить о снижении цен на масло пока не представляется возможным. А гендиректор Национального Союза производителей молока Артем Белов допускает, что цены могут вырасти на 20%.
Эксперты считают, что федеральные торговые сети будут продолжать стратегию сдерживания цен на важные для потребителей товары.
Леонов уверен, что торговые сети должны последовать примеру поставщиков и снижать свои наценки.
«Единицы процентов, о которых розничная торговля отчитывается [говоря] о минимальной наценке, скорее касаются одной позиции на полке из нескольких десятков других товаров в категории. И [это] на общую статистику сильно не влияет», — говорит Леонов.
Он также выступает против введения предельной розничной цены на сливочное масло, предлагая оставить решение этого вопроса «здоровой конкуренции». По его мнению, ограничения цен на сахар не принесли положительного результата, а вместо этого привели к спекуляциям и нехватке товара на полках магазинов.