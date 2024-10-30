Цены для тюменцев продолжат расти. Эксперты объяснили ситуацию со сливочным маслом

В последнее время стало очевидно, что крупные производители уменьшают объемы поставок в сети магазинов. Как следствие, в некоторых торговых точках этот важный молочный продукт стал просто исчезать с полок. Что стоит за этой ситуацией? Ожидает ли Россию дефицит сливочного масла и продолжат ли цены стремительно расти? Ответы на эти вопросы — в нашем материале.