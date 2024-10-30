Темпы роста выручки «Почты России» не снижаются

Posted 30 октября, 17:36
Published 30 октября, 17:36
Modified 30 октября, 17:36
Updated 30 октября, 17:36
Как сообщает newizv.ru, такого роста удалось добиться благодаря увеличению доходов от оказания почтовых услуг и услуг для компаний электронной торговли.
Доходы от доставки письменной корреспонденции возросли на 10%, в том числе за счет роста на 26% цифровой и гибридной почты. Выручка от услуг маркетплейсам показала рост на 61%. В настоящее время свыше чем в 32 тысячи отделений почты доставляются заказы из «Авито», Ozon и «МегаМаркета», примерно в 22 тысячи отделений — из «Яндекс Маркета». С начала осени «Почта России» и Wildberries запустили в работу около 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях.
Одним из главных направлений деятельности «Почты России» является повышение качества обслуживания. Два миллиона отправителей воспользовались зонами самообслуживания в тысяче отделений. Сервис, который функционирует всего полгода, дал возможность ускорить процесс получения услуг на почте в два раза. Помимо этого, ускорению обслуживания способствует QR- идентификация, запущенная в апреле. К ней на постоянной основе прибегают уже шесть миллионов клиентов.
С января этого года логистический оператор возобновил рабочие отношения с 24 государствами. В общей сложности компания ведет постоянное почтовое сообщение со 152 государствами. С августа почтовые посылки с наложенным платежом начали доставлять в Армению, Казахстан, Молдову и Беларусь.