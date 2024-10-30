Темпы роста выручки «Почты России» не снижаются

Доходы от доставки письменной корреспонденции возросли на 10%, в том числе за счет роста на 26% цифровой и гибридной почты. Выручка от услуг маркетплейсам показала рост на 61%. В настоящее время свыше чем в 32 тысячи отделений почты доставляются заказы из «Авито», Ozon и «МегаМаркета», примерно в 22 тысячи отделений — из «Яндекс Маркета». С начала осени «Почта России» и Wildberries запустили в работу около 250 пилотных пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях.