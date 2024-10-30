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Posted 30 октября, 10:38

Published 30 октября, 10:38

Modified 30 октября, 10:42

Updated 30 октября, 10:42

Светлана Иванова посетила VII форум работников сферы культуры и искусства

Светлана Иванова посетила VII форум работников сферы культуры и искусства

30 октября 2024, 10:38
Фото: Тюменская городская Дума.
Сегодня в Тюмени состоялся VII профессиональный форум работников сферы культуры и искусства, ставший важной площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов отрасли.

Мероприятие собрало более 700 участников, среди которых были не только работники культуры, но и представители креативных индустрий, органов власти и бизнеса.

Тематика форума в этом году — «Культурный бренд: Личность. Учреждение. Событие». Собравшиеся обсудили, как культура формирует личность, укрепляет связи с традициями и способствует развитию духовности. Форум объединил 40 профессиональных спикеров из разных городов нашей страны.

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова посетила мероприятие и вручила поощрения артистам Тюменского оркестра русских народных инструментов имени Леонида Федоровича Беззубова в честь 65-летия со дня образования музыкального коллектива. Почетной грамотой Думы удостоена Нина Геннадьевна Василюк-Зеленова, Благодарности за многолетний добросовестный труд получили Ирина Ивановна Володина и Денис Закирович Арсланбеков.

Форум стал традиционной площадкой для встречи сотен профессионалов разных отраслей культуры. Это не только уникальная возможность поделиться лучшими практиками и результатами работы, но и открыть для себя новые формы, идеи и смыслы, — отметила Светлана Владимировна.
#Общество#Культура#Тюмень#Тюменская область#Россия#Тюменская городская Дума#Форум#Традиции#Светлана Иванова#Награждение#Событие
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