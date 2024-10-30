Светлана Иванова посетила VII форум работников сферы культуры и искусства

Posted 30 октября, 10:38
Published 30 октября, 10:38
Modified 30 октября, 10:42
Updated 30 октября, 10:42
Мероприятие собрало более 700 участников, среди которых были не только работники культуры, но и представители креативных индустрий, органов власти и бизнеса.
Тематика форума в этом году — «Культурный бренд: Личность. Учреждение. Событие». Собравшиеся обсудили, как культура формирует личность, укрепляет связи с традициями и способствует развитию духовности. Форум объединил 40 профессиональных спикеров из разных городов нашей страны.
Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова посетила мероприятие и вручила поощрения артистам Тюменского оркестра русских народных инструментов имени Леонида Федоровича Беззубова в честь 65-летия со дня образования музыкального коллектива. Почетной грамотой Думы удостоена Нина Геннадьевна Василюк-Зеленова, Благодарности за многолетний добросовестный труд получили Ирина Ивановна Володина и Денис Закирович Арсланбеков.
Форум стал традиционной площадкой для встречи сотен профессионалов разных отраслей культуры. Это не только уникальная возможность поделиться лучшими практиками и результатами работы, но и открыть для себя новые формы, идеи и смыслы, — отметила Светлана Владимировна.