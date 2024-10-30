Сумасшедшие или святые? Ростовчанки спасли и пристроили около двух тысяч животных

Posted 30 октября, 09:08
Published 30 октября, 09:08
Modified 30 октября, 09:13
Updated 30 октября, 09:13
Любой из дней в «КОТэдже» расписан по часам: чтобы всех накормить и вылечить, содержать помещения и двор в чистоте, требуется включение 24/7. Иногда завтрак у девушек случается глубоким вечером, а о том, чтобы съездить в отпуск хотя бы на пару дней, не может идти и речи.
— В четыре руки выполнять такой объем работы тяжело, но, как видите, вполне реально, — смеется Алена Кравцова. — Кто-то считает нас сумасшедшими, другие — теми самыми «сильными и независимыми», третьи — чуть ли не святыми. Ну, а мы просто знаем, что это наше настоящее призвание. Когда моя дочь Наташа была маленькой, она всегда говорила, что, когда вырастет, откроет огромный приют для всех кошек и собак. Так и вышло.
В 2016 году женщины решили открыть популярное в то время котокафе. После закрытия рекламного агентства, которое возглавляла Алена, помещение пустовало, и она решила, что новый формат бизнеса не только позволит зарабатывать, но и поможет хвостатым обрести новый дом.
— Для начала мы взяли пять котиков из Центра безнадзорных животных и еще пять с улицы. Но хотя мы сами себе торжественно клялись, что одновременно в котокафе будет не более десяти животных, уже в день открытия их стало 12, через неделю — 18, а спустя месяц уже под 30, — вспоминает зоозащитница. — Однако количество посетителей не росло так же стремительно, и вскоре мы поняли, что рискуем потонуть. И вот настал тот день, когда нам впервые пришлось выбирать: купить поесть себе или корм кошкам. Признаюсь, это было ударом. Раньше мы были обеспеченными людьми, много путешествовали и никогда ни в чем себе не отказывали. А тут такой провал… Несколько месяцев мы буквально столовались в гостях у друзей. Благодарна всем, кто поддержал нас в то время. Но большинство отвернулись, к сожалению.
Спустя год после открытия «КОТЭджа» на Театральной площади в Ростове случилась беда: страшный пожар выкосил практически целую улицу, много животных тогда погибло, еще больше лишились дома.
— Конечно, мы не могли остаться в стороне. Вечером в день пожара уже стояли на Театральном спуске с переносками в руках, из пепелища вывезли 24 кошки и 3 собак, — говорит Наталья. — Наше поголовье резко увеличилось до 42 в котокафе и 5 дома. Одна из наших подписчиц предложила объявить день помощи, как делали другие приюты, до этого мы ни разу не открывали сборы. У нас тогда было около 1500 подписчиков в социальных сетях. И каково было наше удивление, когда совершенно незнакомые люди откликнулись на просьбу и перевели за неделю почти 60 тысяч рублей на погорельцев.
Тогда девушки решили сделать «день стольника» — так называлась акция, призывающая помогать животным — традиционным, и люди стали поддерживать обитателей необычного кафе на регулярной основе. Постепенно дела отважных зооволонтеров и их подопечных налаживались, Наташа устроилась работать в ветеринарную клинику, у Алены появились прибыльные рекламные проекты. Социальные сети постепенно развивались, в котокафе стали привозить подарки для пушистых постояльцев: наполнитель, хорошие корма, игрушки, домики. Но неожиданно весной 2020 года грянула пандемия. Как и все остальные общественные заведения, котокафе пришлось закрыть на неопределенный период. Именно в локдаун появился «КОТЭдж».
— Мы решили навсегда отойти от формата развлекательного заведения и заняться именно помощью и спасением бездомных животных, — продолжила Алена. — Тогда же появились наши первые собаки: Америка, Римус, Расти, Рокси и другие — всего 13. Мы поняли, что наша квартира уже не вмещает такое количество животных, и решили строить дом, чтобы хватало места всем, кого мы уже забрали с улицы, и чтобы мы смогли спасти еще больше беззащитных собак и кошек. Для этого продали всю недвижимость, кинули в Сети клич о помощи и благодаря содействию подписчиков смогли осуществить задуманное.
Спустя два года, когда началась СВО, Кравцовы буквально из-под бомбежек спасали пострадавших животных. Тогда приют принял четвероногих из Мариуполя, Волновахи, Попасной, Северодонецка, Голой Пристани, Алешек, Новой Каховки. После было наводнение в Орске и Оренбурге, позже — новая волна животных, уже из Курска. Некоторые были в очень тяжелом состоянии, к сожалению, не всех удалось спасти. Но многие смогли оправиться от удара, и остаются в приюте в ожидании мам и пап, а некоторые счастливчики даже обрели новых хозяев.
— Наша Соня Золотая Лапка — трехлапая кошечка из Голой Пристани, которой лапу посекло осколком — уехала жить в Питер, пес Гопри со сломанными коленями, привезенный нами из той же Голой Пристани, тоже перебрался в Ленинградскую область, — делится Наташа. — Слепую Кассандру из Донецка мы пристроили в Германию, где она прожила два счастливых года до своего ухода. А Беляш, которого мама подобрала умирающим на обочине, после лечения переехал в Швецию. Несмотря на то, что у него сильнейшая пищевая аллергия, новая хозяйка не побоялась проблем. И теперь у нашего мальчика есть семья и даже подруга — кошка Булочка. Вот так совпало!
Главные проблемы приюта — это перенаселение, недостаток финансов и малое количество желающих принять животных в семью. И когда Кравцовых спрашивают, чем помочь приюту, если не деньгами, они неизменно отвечают: «Подарите дом любому из наших подопечных». Глобальным решением проблемы могло бы стать обязательное чипирование и регистрация всех хозяйских животных, а также предусмотренная на законодательном уровне ответственность за них.
В период с 2016 года ростовчанки смогли пристроить около 2000 кошек и собак. Удивительно, но они помнят всех своих временных постояльцев поименно.
— Когда через тебя проходит такое количество животных, ты просто не имеешь права привязываться к ним. По крайней мере, я стараюсь абстрагироваться, иначе можно просто эмоционально не выдержать, ведь многих мы берем совсем тяжелыми и не всех удается вылечить, — призналась Алена. — Но все же был за эти годы один особенный пес — Бася Аленович Кравцов — моя черная лохматая любовь. Хозяева при эвакуации на Днепре оставили его, чужие люди помогли перевезти собаку в Голую Пристань, но потом произошел подрыв Каховской ГЭС, и оттуда его уже не вывезли. Так он попал в мои руки — оттуда мы выбирались целые сутки. Я сразу поняла, что у нас особая связь — он всюду ходил именно за мной, настолько был преданным. А как радовался каждой встрече! И вот спустя 11 месяцев внезапно отказался от еды и впервые залез спать на мою кровать — раньше всегда охранял только на полу. С утра помчались в клинику: рентген, УЗИ, анализы, переливание крови. Пока готовили операционный стол, я была с ним: гладила, разговаривала, он едва смог поднять голову и облизать мне руки. А во время операции его сердце остановилось… Это моя боль. Но я так рада, что успела с ним попрощаться, что пес видел и понял, что я его не бросила, как первые и вторые хозяева.
В мире зооволонтерства, когда животное умирает, принято считать, что оно ушло на радугу, и в таких случаях обычно публикуют посты с картинкой радуги и фотографией хвостика.
— Моя главная мечта — чтобы было поменьше постов с картинкой радуги, — с надеждой говорит Алена, — а еще лучше — чтобы у меня вообще не было необходимости вести соцсети, потому что все животные обрели любящих хозяев.