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Posted 30 октября, 09:41

Published 30 октября, 09:41

Modified 30 октября, 09:43

Updated 30 октября, 09:43

Из тюменской сети аптек массово увольняются сотрудники.

Стало страшно! Из аптек в Тюмени массово увольняются сотрудники

30 октября 2024, 09:41
Фото: 1MI. Из тюменской сети аптек массово увольняются сотрудники.

Из тюменской сети аптек массово увольняются сотрудники

Сотрудники сети «Апрель» сообщили, что их коллеги массово подают заявления об увольнении. Поводом послужили сразу два разбирательства, которые сейчас ведутся в отношении тюменских филиалов.

Сейчас в отношении сети аптек тюменская прокуратура проводит проверку, она была организована после публикации «Нашего города». Заведующая рассказала о том, то боится давления руководства, которое пытается «повесить» на нее недостачи. Однако сотрудники сообщили, что и руководство сети аптек обратилось в прокуратуру, чтобы привлечь сотрудницу за мошенничество и злоупотребление служебным положением.

«Сейчас сотрудников вызывают к следователям. Люди массово увольняются, но не только из-за проверки, они не хотят работать с другой заведующей. Некоторых заставляли писать доносы на заведующую. Но многие говорят на допросах всё как было и указывают на давление», — рассказали сотрудники аптеки в беседе с корреспондентом «Нашего города».

Отметим, что редакция направляла сети аптек «Апрель» официальный запрос, чтобы прояснить ситуацию, однако ответ на него по сей день не был получен.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что двух жителей Екатеринбурга осудили в Тюмени за сбыт фальшивых купюр, они пытались оплатить ненастоящими деньгами товары в аптеке.

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