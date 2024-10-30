Стало страшно! Из аптек в Тюмени массово увольняются сотрудники

Сейчас в отношении сети аптек тюменская прокуратура проводит проверку, она была организована после публикации «Нашего города». Заведующая рассказала о том, то боится давления руководства, которое пытается «повесить» на нее недостачи. Однако сотрудники сообщили, что и руководство сети аптек обратилось в прокуратуру, чтобы привлечь сотрудницу за мошенничество и злоупотребление служебным положением.