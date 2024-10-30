Стало страшно! Из аптек в Тюмени массово увольняются сотрудники

Posted 30 октября, 09:41
Published 30 октября, 09:41
Modified 30 октября, 09:43
Updated 30 октября, 09:43
Сейчас в отношении сети аптек тюменская прокуратура проводит проверку, она была организована после публикации «Нашего города». Заведующая рассказала о том, то боится давления руководства, которое пытается «повесить» на нее недостачи. Однако сотрудники сообщили, что и руководство сети аптек обратилось в прокуратуру, чтобы привлечь сотрудницу за мошенничество и злоупотребление служебным положением.
«Сейчас сотрудников вызывают к следователям. Люди массово увольняются, но не только из-за проверки, они не хотят работать с другой заведующей. Некоторых заставляли писать доносы на заведующую. Но многие говорят на допросах всё как было и указывают на давление», — рассказали сотрудники аптеки в беседе с корреспондентом «Нашего города».
Отметим, что редакция направляла сети аптек «Апрель» официальный запрос, чтобы прояснить ситуацию, однако ответ на него по сей день не был получен.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что двух жителей Екатеринбурга осудили в Тюмени за сбыт фальшивых купюр, они пытались оплатить ненастоящими деньгами товары в аптеке.