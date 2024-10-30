Навстречу празднику. Где в Тюмени можно отметить хэллоуин? Афиша мероприятий

Окунуться в мир адреналина и поиграть своей компанией предлагают такие квест-румы, как «Тайная комната», «Адвентура», Horror и другие. Прохождение таких тематических квестов — это и смешно, и страшно одновременно. А бонусом служит разминка для мозгов.