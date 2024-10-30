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Posted 30 октября, 11:28

Published 30 октября, 11:28

Modified 30 октября, 11:57

Updated 30 октября, 11:57

31 октября в мире празднуют канун Дня всех святых — Хэллоуин.

Навстречу празднику. Где в Тюмени можно отметить хэллоуин? Афиша мероприятий

30 октября 2024, 11:28
Фото: Артем Шершнев. 1MI. 31 октября в мире празднуют канун Дня всех святых — Хэллоуин.

В Тюмени стало известно, где можно отпраздновать хэллоуин

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Афиша
31 октября в мире празднуют канун Дня всех святых — Хэллоуин. Уже в эти выходные жители Тюмени смогут посетить заведение или вечеринку по своему вкусу. Среди таких мест — рестораны, клубы, бары, квест-румы и кинотеатры. Сделали для вас подборку мероприятий.

Квесты

Окунуться в мир адреналина и поиграть своей компанией предлагают такие квест-румы, как «Тайная комната», «Адвентура», Horror и другие. Прохождение таких тематических квестов — это и смешно, и страшно одновременно. А бонусом служит разминка для мозгов.

Вечеринка-концерт

На ивент-площадке «Цоколь» 1 ноября пройдет костюмированная вечеринка в стиле 80–90 годов. Также посетителей ждет концерт от Music Family Studio и танцы в духе того времени. Примечательно, что мероприятие подходит для всей семьи.

Фото: Артем Шершнев. 1MI
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Ресторан

В ресторане «Максимилианс» 2 ноября пройдет ночь в стиле Fiesta Muerte. Тюменцы смогут насладиться едой и напитками, мистической атмосферой, конкурсами и подарками от организаторов. Возрастная категория 18+.

Ночные клубы и бары (18+)

1 ноября горожане, которые решат отправиться в клуб «Точка», смогут выпустить своих демонов наружу, поучаствовать в конкурсе на лучший костюм и от души повеселиться. Владельцы заявляют о приглашении секретных гостей.

Организаторы из CheerDuck обещают на 2 ноября максимальную концентрацию темной энергии, музыку в стилях витч-хаус и дарквейв, маркет с лимитированным мерчем и множество других страшных сюрпризов.

2 ноября на площадке «Двор Культуры» соберутся поклонники творчества Тима Бертона. Упор будет сделан на декорации и костюмы посетителей, вдохновленных такими картинами, как «Труп Невесты», «Битлджус» и «Алиса в стране чудес».

Фото: Артем Шершнев. 1MI
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Кинотеатры

«Синема Парк Гудвин» и «Киномакс-Тюмень» приглашают зрителей к просмотру новых хорроров: «Астрал. Игры призраков» и «Заклятие. Реинкарнация отца». Поклонники паранормальных явлений их точно оценят.

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#Татьяна Курганова#Афиша#Тюмень#Кино#Музыка#Праздник#Ресторан#Ночные клубы#Вечеринка#Хэллоуин#Квесты#Бары#Ужасы
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