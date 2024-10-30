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Posted 30 октября, 10:10

Published 30 октября, 10:10

Modified 30 октября, 10:12

Updated 30 октября, 10:12

Энергетики повысили надежность электроснабжения «Жемчужины Сибири»

Энергетики повысили надежность электроснабжения «Жемчужины Сибири»

30 октября 2024, 10:10
Фото: «Россети Тюмень».
«Россети Тюмень» закончили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Червишево». Объект снабжает электричеством 9 населенных пунктов в Тюменском районе и областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». На выполнение работ компания направила 7,2 млн рублей.

На высоковольтной подстанции энергетики заменили ключевые элементы системы оперативного постоянного тока (СОПТ): аккумуляторную батарею и два зарядных устройства. В случае прекращения подачи электричества на объект СОПТ обеспечивает бесперебойную работу устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, предупредительной сигнализации и телемеханики. Установленное оборудование отличается увеличенным сроком эксплуатации и не требует постоянного обслуживания.

Технические мероприятия повысили надежность электроснабжения 15,5 тысячи жителей, 8 социально значимых объектов, а также инфраструктуры спортивного центра, где проходят региональные, всероссийские и международные соревнования, в том числе ежегодный чемпионат России по биатлону.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Ремонт#Электроснабжение#Жемчужина Сибири#Соревнования#Червишево#Россети Тюмень
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