Энергетики повысили надежность электроснабжения «Жемчужины Сибири»

На высоковольтной подстанции энергетики заменили ключевые элементы системы оперативного постоянного тока (СОПТ): аккумуляторную батарею и два зарядных устройства. В случае прекращения подачи электричества на объект СОПТ обеспечивает бесперебойную работу устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, предупредительной сигнализации и телемеханики. Установленное оборудование отличается увеличенным сроком эксплуатации и не требует постоянного обслуживания.