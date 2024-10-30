Энергетики повысили надежность электроснабжения «Жемчужины Сибири»

Posted 30 октября, 10:10
Published 30 октября, 10:10
Modified 30 октября, 10:12
Updated 30 октября, 10:12
На высоковольтной подстанции энергетики заменили ключевые элементы системы оперативного постоянного тока (СОПТ): аккумуляторную батарею и два зарядных устройства. В случае прекращения подачи электричества на объект СОПТ обеспечивает бесперебойную работу устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, предупредительной сигнализации и телемеханики. Установленное оборудование отличается увеличенным сроком эксплуатации и не требует постоянного обслуживания.
Технические мероприятия повысили надежность электроснабжения 15,5 тысячи жителей, 8 социально значимых объектов, а также инфраструктуры спортивного центра, где проходят региональные, всероссийские и международные соревнования, в том числе ежегодный чемпионат России по биатлону.