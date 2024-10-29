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Posted 29 октября, 07:36

Published 29 октября, 07:36

Modified 29 октября, 07:38

Updated 29 октября, 07:38

Тюменцам рассказали, где в городе живут цыгане.

Живут таборами! Где в Тюмени можно встретить цыган — подробная карта поселений

29 октября 2024, 07:36
Фото: 1MI. Тюменцам рассказали, где в городе живут цыгане.

Тюменцам показали, где в городе живут цыгане

Массовые погромы из-за убийства цыганки на Урале вызывают настороженность у тюменцев. В городе проживают представители цыганской общины с разными языками и культурами: русскоязычные, крымчакские и молдавскоязычные. Многих из них можно встретить в городе и часто они занимают целые районы.

Убийство 40-летней таксистки на Урале привело к погромам цыганской диаспоры на территории округа. «Наш город» уже рассказывал об этом подробно. Многие горожане также опасаются вспышек агрессии и в Тюмени, зная о том, что в городе проживает много цыган. Живут они обычно не в квартирах, а в домах, часто их строят самостоятельно. В доме может жить несколько семей, они и образуют табор. Бытовые привычки и жизненные устои некоторых представителей порою попадает под прицел правоохранительных органов. «Наш город» выяснил, где в городе живут цыгане и какие у них отношения с горожанами.

Тюменская Нахаловка

Район «Нахаловка» в ТюмениРайон «Нахаловка» в Тюмени
Район «Нахаловка» в Тюмени. Фото: Скриншот satellites.pro/Tyumen_map

Поселок Нефтяников давно потерял это название. Когда туда массово переехали цыгане и другие жители деревень, он стал местной Нахаловкой. У этой территории богатая история, о которой рассказывал тюменский историк-краевед Александр Петрушин.

Он указывает, что поселение Нефтяников, также известное как Нахаловка, возникло в начале 1950-х годов как отдаленный район города Тюмени. В то время Заречная часть и нынешняя Нахаловка были подвержены затоплениям, из-за чего жить там было практически невозможно. Однако люди из деревень все равно перевозили свои дома и в поселении собирали их, как конструктор.

Несмотря на то, что жить там было запрещено, люди все равно разбивали свои жилища — брали «нахалом», откуда и пошло современное название поселения. Среди переезжавших были и русские цыгане. В 50-е они активно переезжали из центра города, где даже были таборные улицы. Но современная застройка вынудила их уехать в Нахаловку. В начале 70-х годов к этим цыганам присоединились и молдавские, покидавшие Молдавию из-за экономических трудностей.

Своя версия поселения цыган в Нахаловке есть и у главного барона Геннадия Виноградова. Сейчас он не так активно общается с журналистами, но годами ранее рассказывал, что в 70-х годах в Нахаловке поселились 4 цыганских брата, которые и основали там табор. По его словам, сейчас в Нахаловке живут преимущественно молдавские цыгане.

Молдавские цыгане в Тюмени преимущественно живут в Нахаловке.Молдавские цыгане в Тюмени преимущественно живут в Нахаловке.
Молдавские цыгане в Тюмени преимущественно живут в Нахаловке.. Фото: 1MI
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Коренные тюменцы тоже знают о том, что Нахаловка в Тюмени — территория цыган. Однако из-за массовости происшествий, случавшихся там, этот район считается криминальным. В давние времена в Нахаловке часто происходили драки, в том числе и с применением колюще-режущих предметов. Некоторые из них заканчивались летально.

Также там проживали воры, о которых часто писали в СМИ. Также газеты былых лет фиксируют, что в этом районе в начале 1980-х цыгане продавали водку, затем перешли на распространение наркотиков. Постепенно цыгане завладели всей территорией Нахаловки, а тюменцы постепенно перебирались в другие районы.

Однако сегодня русские и молдавские цыгане в Нахаловке в основном не взаимодействуют друг с другом из-за различий в традициях и языке. Русские цыгане считаются более современными, в то время как молдавские сохраняют древние обычаи. С течением времени район стал менее преступным, и сегодня цыгане живут более мирно. К тому же многие цыгане к настоящему дню уехали жить и в другие районы.

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Заречный микрорайон и Цыганское озеро

В Тюмени цыгане также живут в заречных микрорайонах.В Тюмени цыгане также живут в заречных микрорайонах.
В Тюмени цыгане также живут в заречных микрорайонах.. Фото: Скриншот satellites.pro/Tyumen_map

Тюменцы также помнят, что озеро в Зареке, которое сейчас называют «Тихим», раньше звалось «Цыганским» и неспроста. Старая Зарека издавна также считалась территорией цыган.

Озеро ЦыганскоеОзеро Цыганское
Озеро Цыганское. Фото: Скриншот satellites.pro/Tyumen_map

Как говорит тюменский риелтор Андрей Белоусов, цыгане — основная проблема этой части города, которая сказывается на рентабельности жилья.

«Несмотря на то, что район активно застраивается, здесь остается много цыган. Всё не так плохо, как бывало в былые времена, они стали значительно спокойнее, но многие к ним относятся настороженно», — говорит Белоусов.

В былые времена ходили слухи, что цыгане в Зареке ведут активный оборот наркотиков, да и местные часто ходили «на прогулки» с ножами, из-за чего многие горожане вовсе не решались гулять «по ту сторону реки». Кстати, сюда многие переезжали из Нахаловки.

Несмотря на то, что риелтор Белоусов говорит о том, что в Зареке стало спокойнее, жалобы на цыган продолжают поступать. Так осенью текущего года горожане жаловались на регулярные цыганские гулянья, сопровождаемые шумом, матом, песнями и драками.

Жалуются горожане и на цыган, что собираются у заречных торговых центров и попрошайничают. Некоторые говорят о том, что цыганские женщины, как и годами ранее, предлагают погадать и просят «позолотить ручку».

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СНТ Березняки

Цыгане в Тюмени также живут в СНТ «Березняки»Цыгане в Тюмени также живут в СНТ «Березняки»
Цыгане в Тюмени также живут в СНТ «Березняки». Фото: Скриншот satellites.pro/Tyumen_map

Еще одним местом массового поселения цыган считается поселок Березняки. На местный табор жалуются дачники, которые недовольны кучами мусора и частыми гулянками до самого утра.

«Мусор и все бытовые отходы (вплоть до мебели) утилизируют в сам водоем. Тем самым появляются грызуны, стаи бездомных собак и сороки», — рассказывала Ирина Ферапонтова в паблике «ЧС Тюмень».

Переселяться в Березняки цыгане начали в 2010-х, когда Зарека начинала активно застраиваться, а жить в Нахаловке было уже не так комфортно. Причем у местных не было предрассудков относительно новых соседей, от них ждали лишь уважения к другим собственникам территорий. Однако сейчас согласия не всегда удается достигнуть.

Сейчас в Тюмени отношения местных жителей с цыганами можно назвать напряженными, из-за былых происшествий и непривычного формата жизни некоторые горожане их побаиваются, а некоторые испытывают неприязнь. Хотя порою людям все же удается найти компромисс и жить в мире и согласии.

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Ранее «Наш город» писал о том, что после начала проверки полицией деятельности «народных дружинников», которые, как утверждалось, разгуливали по Тюмени в камуфляже и балаклавах, в Telegram-канале «Русской дружины Тюмени» появилось сообщение о том, что часть активистов этого объединения вышла из состава «Русской общины» и больше не имеет к ней отношения.

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