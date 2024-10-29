Живут таборами! Где в Тюмени можно встретить цыган — подробная карта поселений

Posted 29 октября, 07:36
Published 29 октября, 07:36
Modified 29 октября, 07:38
Updated 29 октября, 07:38
Убийство 40-летней таксистки на Урале привело к погромам цыганской диаспоры на территории округа. «Наш город» уже рассказывал об этом подробно. Многие горожане также опасаются вспышек агрессии и в Тюмени, зная о том, что в городе проживает много цыган. Живут они обычно не в квартирах, а в домах, часто их строят самостоятельно. В доме может жить несколько семей, они и образуют табор. Бытовые привычки и жизненные устои некоторых представителей порою попадает под прицел правоохранительных органов. «Наш город» выяснил, где в городе живут цыгане и какие у них отношения с горожанами.
Поселок Нефтяников давно потерял это название. Когда туда массово переехали цыгане и другие жители деревень, он стал местной Нахаловкой. У этой территории богатая история, о которой рассказывал тюменский историк-краевед Александр Петрушин.
Он указывает, что поселение Нефтяников, также известное как Нахаловка, возникло в начале 1950-х годов как отдаленный район города Тюмени. В то время Заречная часть и нынешняя Нахаловка были подвержены затоплениям, из-за чего жить там было практически невозможно. Однако люди из деревень все равно перевозили свои дома и в поселении собирали их, как конструктор.
Несмотря на то, что жить там было запрещено, люди все равно разбивали свои жилища — брали «нахалом», откуда и пошло современное название поселения. Среди переезжавших были и русские цыгане. В 50-е они активно переезжали из центра города, где даже были таборные улицы. Но современная застройка вынудила их уехать в Нахаловку. В начале 70-х годов к этим цыганам присоединились и молдавские, покидавшие Молдавию из-за экономических трудностей.
Своя версия поселения цыган в Нахаловке есть и у главного барона Геннадия Виноградова. Сейчас он не так активно общается с журналистами, но годами ранее рассказывал, что в 70-х годах в Нахаловке поселились 4 цыганских брата, которые и основали там табор. По его словам, сейчас в Нахаловке живут преимущественно молдавские цыгане.
Коренные тюменцы тоже знают о том, что Нахаловка в Тюмени — территория цыган. Однако из-за массовости происшествий, случавшихся там, этот район считается криминальным. В давние времена в Нахаловке часто происходили драки, в том числе и с применением колюще-режущих предметов. Некоторые из них заканчивались летально.
Также там проживали воры, о которых часто писали в СМИ. Также газеты былых лет фиксируют, что в этом районе в начале 1980-х цыгане продавали водку, затем перешли на распространение наркотиков. Постепенно цыгане завладели всей территорией Нахаловки, а тюменцы постепенно перебирались в другие районы.
Однако сегодня русские и молдавские цыгане в Нахаловке в основном не взаимодействуют друг с другом из-за различий в традициях и языке. Русские цыгане считаются более современными, в то время как молдавские сохраняют древние обычаи. С течением времени район стал менее преступным, и сегодня цыгане живут более мирно. К тому же многие цыгане к настоящему дню уехали жить и в другие районы.
Тюменцы также помнят, что озеро в Зареке, которое сейчас называют «Тихим», раньше звалось «Цыганским» и неспроста. Старая Зарека издавна также считалась территорией цыган.
Как говорит тюменский риелтор Андрей Белоусов, цыгане — основная проблема этой части города, которая сказывается на рентабельности жилья.
«Несмотря на то, что район активно застраивается, здесь остается много цыган. Всё не так плохо, как бывало в былые времена, они стали значительно спокойнее, но многие к ним относятся настороженно», — говорит Белоусов.
В былые времена ходили слухи, что цыгане в Зареке ведут активный оборот наркотиков, да и местные часто ходили «на прогулки» с ножами, из-за чего многие горожане вовсе не решались гулять «по ту сторону реки». Кстати, сюда многие переезжали из Нахаловки.
Несмотря на то, что риелтор Белоусов говорит о том, что в Зареке стало спокойнее, жалобы на цыган продолжают поступать. Так осенью текущего года горожане жаловались на регулярные цыганские гулянья, сопровождаемые шумом, матом, песнями и драками.
Жалуются горожане и на цыган, что собираются у заречных торговых центров и попрошайничают. Некоторые говорят о том, что цыганские женщины, как и годами ранее, предлагают погадать и просят «позолотить ручку».
Еще одним местом массового поселения цыган считается поселок Березняки. На местный табор жалуются дачники, которые недовольны кучами мусора и частыми гулянками до самого утра.
«Мусор и все бытовые отходы (вплоть до мебели) утилизируют в сам водоем. Тем самым появляются грызуны, стаи бездомных собак и сороки», — рассказывала Ирина Ферапонтова в паблике «ЧС Тюмень».
Переселяться в Березняки цыгане начали в 2010-х, когда Зарека начинала активно застраиваться, а жить в Нахаловке было уже не так комфортно. Причем у местных не было предрассудков относительно новых соседей, от них ждали лишь уважения к другим собственникам территорий. Однако сейчас согласия не всегда удается достигнуть.
Сейчас в Тюмени отношения местных жителей с цыганами можно назвать напряженными, из-за былых происшествий и непривычного формата жизни некоторые горожане их побаиваются, а некоторые испытывают неприязнь. Хотя порою людям все же удается найти компромисс и жить в мире и согласии.
Ранее «Наш город» писал о том, что после начала проверки полицией деятельности «народных дружинников», которые, как утверждалось, разгуливали по Тюмени в камуфляже и балаклавах, в Telegram-канале «Русской дружины Тюмени» появилось сообщение о том, что часть активистов этого объединения вышла из состава «Русской общины» и больше не имеет к ней отношения.