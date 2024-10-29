Живут таборами! Где в Тюмени можно встретить цыган — подробная карта поселений

Убийство 40-летней таксистки на Урале привело к погромам цыганской диаспоры на территории округа. «Наш город» уже рассказывал об этом подробно. Многие горожане также опасаются вспышек агрессии и в Тюмени, зная о том, что в городе проживает много цыган. Живут они обычно не в квартирах, а в домах, часто их строят самостоятельно. В доме может жить несколько семей, они и образуют табор. Бытовые привычки и жизненные устои некоторых представителей порою попадает под прицел правоохранительных органов. «Наш город» выяснил, где в городе живут цыгане и какие у них отношения с горожанами.