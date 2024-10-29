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Posted 29 октября, 12:08

Published 29 октября, 12:08

Modified 29 октября, 12:52

Updated 29 октября, 12:52

Все ради реновации. Ради нового микрорайона в Тюмени снесут 12 домов

Все ради реновации. Ради нового микрорайона в Тюмени снесут 12 домов

29 октября 2024, 12:08
Фото: 1MI.
12 домов на улицах Изумрудной, Фридриха Энгельса, Совхозной и Магаданской будут снесены ради перестройки имеющихся микрорайонов. Распоряжение уже подписал мэр Максим Афанасьев.

Сообщается, что под снос пойдут в основном многоквартирные дома. Согласно постановлению, конкретно на Изумрудной можно будет строить как социально значимые объекты, так и рекреативные. Это кафе, рестораны, зоны отдыха и другие увеселительные заведения. Что появится на других улицах — пока неизвестно.

Кроме того, уже и назначен срок реализации сноса и перестройки. Все должно быть сделано в течение 8 лет.

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Ранее сообщалось о том, что многодетная семья из Тюмени может оказаться на улице из-за КРТ.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Снос#Реновация#Стройка
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