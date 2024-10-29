Все ради реновации. Ради нового микрорайона в Тюмени снесут 12 домов

Сообщается, что под снос пойдут в основном многоквартирные дома. Согласно постановлению, конкретно на Изумрудной можно будет строить как социально значимые объекты, так и рекреативные. Это кафе, рестораны, зоны отдыха и другие увеселительные заведения. Что появится на других улицах — пока неизвестно.