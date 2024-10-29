Вход по отпечатку пальца: разглядываем фото особняка в Тюмени за 300 миллионов рублей

Posted 29 октября, 07:57
Published 29 октября, 07:57
Modified 29 октября, 07:58
Updated 29 октября, 07:58
В объявлении, опубликованном на Авито, указано, что в особняке выполнен дизайнерский ремонт с использованием высочайших по качеству отделочных материалов, мебели и предметов интерьера.
«Дом оборудован передовыми технологиями от программирования ухода за участком, системы „Умный дом“ до открывания дверей по отпечатку пальца», — отмечает собственник.
Владелец недвижимости отмечает, что из окон особняка открывается прекрасный вид на реку Туру.
В доме имеются столовая, гостиная, три отдельные спальные комнаты, гардеробные, хозяйственные комнаты, санузлы, сауна, бассейн и многое другое. На территории также расположен гараж площадью 100 квадратных метров на три автомобиля.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали районы, в которых продают самые дорогие квартиры. В список вошли Заречный, район Исторического центра города, Драмтеатра и Дома Печати.