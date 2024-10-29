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Posted 29 октября, 15:09

Published 29 октября, 15:09

Modified 29 октября, 15:11

Updated 29 октября, 15:11

В Челябинской области два десятка цыган увезли в полицию

Цыган задерживают и увозят на допросы. Что сейчас происходит в Челябинской области?

29 октября 2024, 15:09
Фото: 1MI.

В Челябинской области два десятка цыган увезли в полицию

Убийство несовершеннолетним представителем цыганской диаспоры местной таксистки вызвало волнения в регионе, что стало одним из главных событий страны минувшей недели. В регионе происходят отставки, а силовики начали проверку мест проживания цыган.

В Челябинской области проводятся рейды в местах проживания цыган, в результате которых были задержаны около 20 человек. В частности, несколько человек были взяты под стражу в городе Троицке за грубое поведение по отношению к полицейским.

Telegram-канал «Многонационал» опубликовал кадры с места событий. Из разговора между сотрудником правоохранительных органов и цыганским мужчиной видно, что задержанный вел себя неуважительно. Во время воспитательной беседы его развернули лицом к машине и допрашивали.

На вопрос полицейского «Меня как зовут?» мужчина ответил «Уважаемый», так как не запомнил его имени. Вероятно, первоначальное обращение к сотрудникам полиции было другим.

«Ещё раз я услышу это отношение к инспекторам…», — предупредил полицейский.

Мужчина ответил, что всё понял. Вероятно, затем нарушителей доставили в участок.

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Смерть таксистки

Рейды в регионе начались после нападения на жительницу Коркино. Елену Сарафанову, подрабатывавшую водителем такси, убил её пассажир. В преступлении подозревают 16-летнего подростка из цыганской общины.

Жители Челябинска, устав от произвола общины, сорганизовались и пошли под окна коттеджа, где предположительно жил убийца. Около 150 человек направились в цыганский поселок, чтобы выразить свой гнев. Протестующие начали разбивать стекла и поджигать дома и машины. В ответ цыгане открыли огонь, в результате чего местный барон ранил двух человек.

В итоге было задержано около 50 человек, включая цыгана, который начал стрелять. Однако конфликт на этом не закончился. Местные обвинили полицию в том, что она покрывает цыганскую диаспору за деньги.

Власти отреагировали на ситуацию. Вскоре было объявлено, что глава полиции в Коркино временно отстранен, и в отношении него проводится внутренняя проверка.

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Жога сказал свое слово

Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога поручил принять меры после убийства таксистки в Коркино и последующего народного схода против цыган. На оперативном совещании с главными федеральными инспекторами Жога отметил, что вопрос уже давно назрел.

«Очевидно, что ситуация накаливалась давно. Однако риски были оценены неверно, своевременной реакции не последовало, и в итоге мы получили то, что получили», — приводит пресс-центр полпреда УрФО слова Жоги по итогам совещания 28 октября.

По заявлению пресс-службы, Артем Жога «держит ситуацию на контроле» с самого начала событий в Коркино. Сейчас важно проработать все аспекты и принять исчерпывающие меры для разрешения текущего конфликта, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

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Дело привычное

Местные жители сообщили 360.ru, что цыгане «давно не дают им спокойно жить» и занимаются «криминальными делами». Жители Коркино утверждают, что предупреждали правоохранителей о нарастающем недовольстве, но адекватной реакции не последовало.

Под угрозой физической расправы они вымогают деньги у коммерсантов и бизнесменов, угрожая сжечь их имущество и бизнес. В общем, людям с такими соседями жить очень некомфортно и страшно.

«Они живут в основном за счет криминала — наркотики продают в своих селениях, это рекой льется. Наркобизнес, воровство, вымогательство», — рассказал в разговоре с изданием криминалист Михаил Игнатов.

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Помогут ли проверки?

На фоне происходящих событий, губернатор Челябинской области Алексей Текслер прервал отпуск, чтобы приехать в Коркино в день похорон убитой таксистки, матери двоих детей, Елены. Глава региона провел заседание оперативного штаба для стабилизации ситуации в Коркино.

Текслер потребовал «социализировать цыган», проживающих в регионе, и начать «проверочные мероприятия».

«Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области. Необходимо тщательно разобраться с этим, и если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто это покрывает, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жестко», — обратился губернатор к силовикам.

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У них там свои порядки

URA.RU сообщает, что рейды уже начались. Текслер потребовал провести комплексную проверку документов в местах компактного проживания цыганской общины, а также проверить их на причастность к преступлениям и законность доходов. Кроме того, губернатор настоял на проведении «анализа соблюдения норм и правил, принятых в российском обществе».

Политик и блогер Олег Царев отметил, что сталкивался с цыганами, когда боролся с точками продажи наркотиков, будучи депутатом Верховной рады Украины.

«Интересные особенности. Общины очень монолитны», — констатировал Царев.

К примеру, когда рождается ребенок, оформляют несколько свидетельств о рождении с разными фамилиями от разных семей в разных частях страны. Затем они получают разные паспорта.

Если на одну фамилию подают заявление в розыск, человек использует другой паспорт и переезжает в другой город, в другую общину, продолжая жить спокойно. В случае обвинения и уголовного дела, если избежать наказания невозможно, они выставляют не настоящих виновников, а детей или женщин, которые получат меньший срок.

Так произошло и в Коркино, когда подозреваемым в убийстве оказался глухонемой мальчик-инвалид.

С убитой Еленой Сарафановой в Коркино простились в субботу. Пока что в ситуации с цыганскими общинами в регионе разбираются по линии профильных силовых служб.

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Ранее мы рассматривали где в Тюмени могут вспыхнуть конфликты с цыганами. В нашем материале мы привели подробную карту поселений города.

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#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Челябинская область#Челябинск#Цыгане
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