Цыган задерживают и увозят на допросы. Что сейчас происходит в Челябинской области?

Posted 29 октября, 15:09
Published 29 октября, 15:09
Modified 29 октября, 15:11
Updated 29 октября, 15:11
В Челябинской области проводятся рейды в местах проживания цыган, в результате которых были задержаны около 20 человек. В частности, несколько человек были взяты под стражу в городе Троицке за грубое поведение по отношению к полицейским.
Telegram-канал «Многонационал» опубликовал кадры с места событий. Из разговора между сотрудником правоохранительных органов и цыганским мужчиной видно, что задержанный вел себя неуважительно. Во время воспитательной беседы его развернули лицом к машине и допрашивали.
На вопрос полицейского «Меня как зовут?» мужчина ответил «Уважаемый», так как не запомнил его имени. Вероятно, первоначальное обращение к сотрудникам полиции было другим.
«Ещё раз я услышу это отношение к инспекторам…», — предупредил полицейский.
Мужчина ответил, что всё понял. Вероятно, затем нарушителей доставили в участок.
Рейды в регионе начались после нападения на жительницу Коркино. Елену Сарафанову, подрабатывавшую водителем такси, убил её пассажир. В преступлении подозревают 16-летнего подростка из цыганской общины.
Жители Челябинска, устав от произвола общины, сорганизовались и пошли под окна коттеджа, где предположительно жил убийца. Около 150 человек направились в цыганский поселок, чтобы выразить свой гнев. Протестующие начали разбивать стекла и поджигать дома и машины. В ответ цыгане открыли огонь, в результате чего местный барон ранил двух человек.
В итоге было задержано около 50 человек, включая цыгана, который начал стрелять. Однако конфликт на этом не закончился. Местные обвинили полицию в том, что она покрывает цыганскую диаспору за деньги.
Власти отреагировали на ситуацию. Вскоре было объявлено, что глава полиции в Коркино временно отстранен, и в отношении него проводится внутренняя проверка.
Полпред президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога поручил принять меры после убийства таксистки в Коркино и последующего народного схода против цыган. На оперативном совещании с главными федеральными инспекторами Жога отметил, что вопрос уже давно назрел.
«Очевидно, что ситуация накаливалась давно. Однако риски были оценены неверно, своевременной реакции не последовало, и в итоге мы получили то, что получили», — приводит пресс-центр полпреда УрФО слова Жоги по итогам совещания 28 октября.
По заявлению пресс-службы, Артем Жога «держит ситуацию на контроле» с самого начала событий в Коркино. Сейчас важно проработать все аспекты и принять исчерпывающие меры для разрешения текущего конфликта, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем.
Местные жители сообщили 360.ru, что цыгане «давно не дают им спокойно жить» и занимаются «криминальными делами». Жители Коркино утверждают, что предупреждали правоохранителей о нарастающем недовольстве, но адекватной реакции не последовало.
Под угрозой физической расправы они вымогают деньги у коммерсантов и бизнесменов, угрожая сжечь их имущество и бизнес. В общем, людям с такими соседями жить очень некомфортно и страшно.
«Они живут в основном за счет криминала — наркотики продают в своих селениях, это рекой льется. Наркобизнес, воровство, вымогательство», — рассказал в разговоре с изданием криминалист Михаил Игнатов.
На фоне происходящих событий, губернатор Челябинской области Алексей Текслер прервал отпуск, чтобы приехать в Коркино в день похорон убитой таксистки, матери двоих детей, Елены. Глава региона провел заседание оперативного штаба для стабилизации ситуации в Коркино.
Текслер потребовал «социализировать цыган», проживающих в регионе, и начать «проверочные мероприятия».
«Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области. Необходимо тщательно разобраться с этим, и если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто это покрывает, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жестко», — обратился губернатор к силовикам.
URA.RU сообщает, что рейды уже начались. Текслер потребовал провести комплексную проверку документов в местах компактного проживания цыганской общины, а также проверить их на причастность к преступлениям и законность доходов. Кроме того, губернатор настоял на проведении «анализа соблюдения норм и правил, принятых в российском обществе».
Политик и блогер Олег Царев отметил, что сталкивался с цыганами, когда боролся с точками продажи наркотиков, будучи депутатом Верховной рады Украины.
«Интересные особенности. Общины очень монолитны», — констатировал Царев.
К примеру, когда рождается ребенок, оформляют несколько свидетельств о рождении с разными фамилиями от разных семей в разных частях страны. Затем они получают разные паспорта.
Если на одну фамилию подают заявление в розыск, человек использует другой паспорт и переезжает в другой город, в другую общину, продолжая жить спокойно. В случае обвинения и уголовного дела, если избежать наказания невозможно, они выставляют не настоящих виновников, а детей или женщин, которые получат меньший срок.
Так произошло и в Коркино, когда подозреваемым в убийстве оказался глухонемой мальчик-инвалид.
С убитой Еленой Сарафановой в Коркино простились в субботу. Пока что в ситуации с цыганскими общинами в регионе разбираются по линии профильных силовых служб.
Ранее мы рассматривали где в Тюмени могут вспыхнуть конфликты с цыганами. В нашем материале мы привели подробную карту поселений города.