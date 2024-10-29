Цыган задерживают и увозят на допросы. Что сейчас происходит в Челябинской области?

«Мы слышим про криминализацию мест, где компактно проживают цыгане. Об этом говорят люди, тема, безусловно, не новая, не только для Челябинской области. Необходимо тщательно разобраться с этим, и если есть те, кто нарушает закон, если есть те, кто это покрывает, то нужно реагировать, если понадобится, то реагировать жестко», — обратился губернатор к силовикам.