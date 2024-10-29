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Posted 29 октября, 01:00

Published 29 октября, 01:00

Modified 29 октября, 07:36

Updated 29 октября, 07:36

В Тюмени владельцы китайских автомобилей жалуются на сервисное обслуживание

Страдают все: таксисты, пассажиры и владельцы. Тюменцы жалуются на китайский автопром

29 октября 2024, 01:00
Фото: 1MI.

В Тюмени владельцы китайских автомобилей жалуются на сервисное обслуживание

Автомобили из Китая выходят из строя в два раза чаще других иномарок. В отдельных случаях детали приходиться ждать более полугода.

В Тюмени владельцы китайских автомобилей вынуждены ожидать запчасти для ремонта от шести до восьми месяцев.

«На свой автомобиль я ждал запчасти больше полугода. При этом у официального дилера в итоге так и не нашлось одной детали, которую пришлось искать своими силами. При этом в сервисе мне сообщили, что мне еще повезло, потому что некоторые ждут уже до восьми месяцев», — рассказали тюменец Евгений URA.RU.

В сервисном центре Тюмени корреспонденту пояснили, что задержка деталей связана с ухудшением условий транспортировки. Отправлять одну запчасть невыгодно. Поставщики собирают большой заказ для заполнения контейнера. Затем его отправляют из Китая, проходит растаможка, и груз распределяется по городам.

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Повсеместный износ

При этом проблема может вскоре затронуть не только автовладельцев. «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщает, что автомобили китайских производителей, составляющие до 80% российского таксопарка, быстро изнашиваются.

Как отметили собеседники издания, китайские машины начинают выходить из строя после 150 тыс. км пробега, в то время как для европейских и корейских автомобилей нормой считалось 250–300 тыс. км.

«Цена очень высокая, не стоят они этих денег. Гарантии не работают, с запчастями сложности. Срок службы у двигателей и трансмиссии в два раза меньше, чем у тех авто, что были раньше», — рассказал «Ъ» председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.

Аналитики Национального агентства промышленной информации и вовсе заявляют, что расходы на китайский автомобиль за пять лет могут превысить его стоимость.

И это касается не всего транспорта из Китая, подчёркивает владелец московского таксопарка Сергей Трифонов — у разных производителей свои недостатки. Владелец сервиса «Евроавто» Роман Гуляев рассказал, что сейчас проблема с поставками запчастей остра — многие из них оказываются контрафактными.

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Падение тарифов

Добивает ситуацию в регионе и местная специфика. В Тюменской области наблюдается негативная тенденция с работой такси. Недальновидная политика привела к тупику, в результате которого страдать придется обычным гражданам.

Владелец одного из местных таксопарков сообщил URA.RU, что тюменские водители такси массово прекращают работу. Он отметил, что таксисты выражают недовольство низкими заработками и усложненными условиями труда.

«Тарифы у агрегаторов такси оставляют желать лучшего. Что-то заработать можно только на повышенных коэффициентах. Но для этого нужно работать либо во время пробок, либо при плохой погоде. Поэтому многие водители отказываются от работы и пытаются найти себя в других профессиях», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Согласно его словам, нехватка водителей может привести к значительному увеличению тарифов на такси уже в ближайшем будущем. В зимний период данный сценарий может сопровождаться значительным повышением цен на услуги такси, особенно при крепких морозах. В такой ситуации, возможно, стоимость городских перевозок может увеличиться в несколько раз вследствие дефицита водителей.

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Водителей — нет, машин — нет

Проблема в регионе не нова. Еще в марте сообщалось, что в Тюмени наблюдается дефицит таксистов с собственным транспортом. При этом увеличился общий спрос на водителей такси.

Согласно данным hh.ru, нехватка водителей такси является характерной для Уральского федерального округа в целом. В 2023 году уральскими работодателями было размещено свыше 1100 вакансий для водителей такси, что на 9% больше, чем в 2022 году. На уровне страны в целом количество таких вакансий составило 14 тысяч, что превышает показатель предыдущего года на 21%.

При этом не хватает водителей и с личным авто, рассказал директор Гильдии таксистов Тюменской области Сергей Шеридан в комментарии РБК:

«Мы испытываем серьезный недостаток в машинах. Заказы идут, а водителей с машинами не хватает. Это общая тенденция по всей стране: категория водителей — одна из востребованных на рынке труда».
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Этот факт подтвердили члены Общественного Совета по развитию такси.

В последнее время количество иностранной рабочей силы сократилось, часть граждан отправилась на СВО, и вступление в силу нового закона о такси оказало свое влияние. Новые нормы закона требуют, чтобы водители не имели более трех штрафов за нарушение ПДД, не имели судимости по определенным уголовным статьям.

В результате, пригородное такси столкнулось с увеличением стоимости страхования ОСАГО, а также необходимостью прохождения пред- и послерейсового медицинского контроля и технического осмотра перед каждой поездкой. Во многих регионах недостаточно развита инфраструктура для выполнения этих требований.

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Ранее сегодня мы писали, что тюменские таксисты требуют возможности работать у вокзалов.

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