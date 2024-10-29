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Posted 29 октября, 16:33

Published 29 октября, 16:33

Modified 29 октября, 16:34

Updated 29 октября, 16:34

Стас «Ай, как просто!» Васильев стал бы иноагентом ради восстановления ютьюб-канала

Стас «Ай, как просто!» Васильев стал бы иноагентом ради восстановления ютьюб-канала

29 октября 2024, 16:33
В прошлую пятницу, 25 октября, вышел новый эпизод подкаста «Не выходя из комнаты», в котором приняли участие Николай Соболев и Стас «Ай, как просто!» Васильев.

В ходе полуторачасового выездного выпуска ведущие Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин позвонили Максиму Кацу и обсудили феномен инфоблогера Арсена Маркаряна. Николай Соболев рассказал, что пригласил его на дебаты, и озвучил дату их проведения. Также в обсуждении затронули темы квадроберов, «дыры размером с Бога» внутри любого человека, поговорили о проекте Hamster Kombat, о разногласиях в оппозиции и деле Ирины Болгар.

Во время беседы Стасу Васильеву предложили сделать выбор: стать иноагентом на несколько лет или вернуть свой канал на YouTube. Стас высказался за возвращение канала в статусе иноагента, объяснив, что его доход напрямую зависит от подписчиков, которые его смотрят в том числе в странах Прибалтики и на Украине.

Выпуск подкаста «Не выходя из комнаты» собрал более 350 тысяч просмотров за первые четыре дня на платформах YouTube и «VK Видео».

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