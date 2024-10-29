Стас «Ай, как просто!» Васильев стал бы иноагентом ради восстановления ютьюб-канала

Во время беседы Стасу Васильеву предложили сделать выбор: стать иноагентом на несколько лет или вернуть свой канал на YouTube. Стас высказался за возвращение канала в статусе иноагента, объяснив, что его доход напрямую зависит от подписчиков, которые его смотрят в том числе в странах Прибалтики и на Украине.