Стас «Ай, как просто!» Васильев стал бы иноагентом ради восстановления ютьюб-канала

Posted 29 октября, 16:33
Published 29 октября, 16:33
Modified 29 октября, 16:34
Updated 29 октября, 16:34
В ходе полуторачасового выездного выпуска ведущие Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин позвонили Максиму Кацу и обсудили феномен инфоблогера Арсена Маркаряна. Николай Соболев рассказал, что пригласил его на дебаты, и озвучил дату их проведения. Также в обсуждении затронули темы квадроберов, «дыры размером с Бога» внутри любого человека, поговорили о проекте Hamster Kombat, о разногласиях в оппозиции и деле Ирины Болгар.
Во время беседы Стасу Васильеву предложили сделать выбор: стать иноагентом на несколько лет или вернуть свой канал на YouTube. Стас высказался за возвращение канала в статусе иноагента, объяснив, что его доход напрямую зависит от подписчиков, которые его смотрят в том числе в странах Прибалтики и на Украине.
Выпуск подкаста «Не выходя из комнаты» собрал более 350 тысяч просмотров за первые четыре дня на платформах YouTube и «VK Видео».