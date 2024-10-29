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Posted 29 октября, 13:54

Published 29 октября, 13:54

Modified 29 октября, 13:56

Updated 29 октября, 13:56

Прокуратура направила проверку на место падения строительного крана в Тобольске

Прокуратура направила проверку на место падения строительного крана в Тобольске

29 октября 2024, 13:54
Фото: 1MI.
По результатам работы будут предприняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Во вторник днем, 29 октября, в Тобольске сорвался башенный кран, использовавшийся для возведения жилого комплекса. По сведениям местных СМИ, пострадавших не зафиксировано.

Падение крана стало событием пристального внимания со стороны региональной прокуратуры.

«Прокуратура Тюменской области по данному факту с привлечением специалистов Главного управления строительства Тюменской области, Государственной инспекции труда в Тюменской области и Северо-Уральского управления Ростехнадзора организовала проверку соблюдения требований градостроительного законодательства, а также законодательства о промышленной безопасности, охране труда», — сообщила старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Светлана Ильиных.

На место инцидента отправился Тобольский межрайонный прокурор Сажин Андрей.

Также будет контролироваться процессуальная проверка, проводимая следственными органами по данному делу.

По результатам проверки будут предприняты все необходимые меры прокурорского реагирования.

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Ранее сегодня стало известно о падении крана на детскую площадку. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено.

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#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Прокуратура#Новости тюмени
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