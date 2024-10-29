Электроэнергия для садоводов: специалисты СУЭНКО модернизирует сети тюменских СНТ

Пик работ пришелся на лето. Работы велись одновременно в 11 СНТ: Большое Царево, Надежда, Аккумуляторщик-2, Меркурий, Сосенка, Олимпиец, Ивушка, Муравушка и д. Патрушево. Бригады компании переносили подстанции в центры нагрузок и модернизировали 16 км воздушных сетей с увеличением сечения, что позволяет передавать гораздо большую мощность. К концу осени обновление электросетевого комплекса завершится еще в 18 СНТ Тюмени. Среди них садоводства Дружба, Медик, Березняки, Энергетик, Париж и другие. В настоящий момент бригады компании закончили реконструкцию сетей Росинки и Строителя-3, заменив 10 км голого провода на СИП. Он более надежен и прочен и позволяет исключить схлест проводов во время сильного ветра.