Электроэнергия для садоводов: специалисты СУЭНКО модернизирует сети тюменских СНТ

Posted 29 октября, 05:43
Published 29 октября, 05:43
Modified 29 октября, 05:45
Updated 29 октября, 05:45
К модернизации и обновлению сетей в СНТ энергетики подходят комплексно. Проектировщики разрабатывают новые схемы сетей электроснабжения, и зачастую — полностью перестраивая существующие. Затем специалисты приступают к работам: строят новые воздушные линии, меняют голые провода на СИП большего сечения и ставят дополнительные опоры и новые трансформаторы, с увеличенной мощностью. Работа синхронизирована с планом Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, утвержденным губернатором Тюменской области Александром Моором в 2023 году, и продолжается круглогодично.
В текущем году реализация целевой программы СУЭНКО по обеспечению потребителей тюменских СНТ надежным и качественным электроснабжением стартовала в СНТ Текстильщик, Тура, Пчелка и Сосенка. За январь и февраль энергетики построили здесь 4 новых трансформаторных подстанции и 2 км электрических сетей. Следующий этап коснулся садовых товариществ Спутник, Плодовое, Березка-3 и Ямбург на Салаирском и Велижанском трактах, а также в районе Воронинских горок, где энергетики реконструировали еще 7 км электросетей.
Пик работ пришелся на лето. Работы велись одновременно в 11 СНТ: Большое Царево, Надежда, Аккумуляторщик-2, Меркурий, Сосенка, Олимпиец, Ивушка, Муравушка и д. Патрушево. Бригады компании переносили подстанции в центры нагрузок и модернизировали 16 км воздушных сетей с увеличением сечения, что позволяет передавать гораздо большую мощность. К концу осени обновление электросетевого комплекса завершится еще в 18 СНТ Тюмени. Среди них садоводства Дружба, Медик, Березняки, Энергетик, Париж и другие. В настоящий момент бригады компании закончили реконструкцию сетей Росинки и Строителя-3, заменив 10 км голого провода на СИП. Он более надежен и прочен и позволяет исключить схлест проводов во время сильного ветра.
В этом году обновим 65 км сетей в 50 СНТ. В каждом товариществе работа объемная и трудоемкая, здесь в прямом смысле нужна перестройка всего электросетевого хозяйства. Но надежность сетей в тюменских садоводствах — одна из приоритетных задач СУЭНКО в регионе. Поэтому мы увеличили количество бригад и спецтехники, пересмотрели технические алгоритмы и ускорили ход работ, чтобы качественная электроэнергия поступила в дома всех дачников, — комментирует директор энергокомпании Данил Анучин.
Получить консультацию по вопросам передачи сетей на баланс АО «СУЭНКО» можно по номеру 8-800-700-86-72 или на suenco.ru. Подробная информация о подключении, повышении надежности и качества электроснабжения на сетях СНТ находится в разделе «Садоводческие общества».
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.