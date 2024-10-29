Буцаев: В 5 регионах РФ наихудшая ситуация с наличием контейнеров для ТКО

По итогам регулярного мониторинга стало известно, что в КЧР недостает 38% контейнеров от необходимого числа в 1500 единиц, в Дагестане — 49% (17 724 единиц), в Ингушетии — 44% (547 единиц), а в Бурятии и Тыве информации нет. Дефицит контейнерных площадок также высок и составляет в КЧР 61%, в Дагестане — 49% (необходимое количество — 17 724 единицы), в Ингушетии — 44% (547 единиц), по Бурятии и Тыве нет данных. Дефицит контейнерных площадок в КЧР составляет 61% (1700 единица), в Дагестане — 46% (5162 единицы), в Ингушетии — 64% (322 единицы), в Бурятии — 65% (6972 единицы), в Тыве — 65% (1110 единиц). При этом в число лидеров по наличию контейнеров вошли 15 регионов.