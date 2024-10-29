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Posted 29 октября, 11:08

Published 29 октября, 11:08

Modified 29 октября, 11:08

Updated 29 октября, 11:08

Буцаев: В 5 регионах РФ наихудшая ситуация с наличием контейнеров для ТКО

Буцаев: В 5 регионах РФ наихудшая ситуация с наличием контейнеров для ТКО

29 октября 2024, 11:08
Фото: 1MI.
В рамках заседания межведомственной рабочей группы по решению вопросов в отрасли обращения с отходами генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что Карачаево-Черкесская Республика, а также республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Тыва имеют самую плохую обеспеченность контейнерами.

По словам Дениса Буцаева, в Министерстве природных ресурсов России проводится активный анализ текущей ситуации по обращению с твердыми коммунальными отходами в различных регионах страны, пишет 56orb.ru. Одной из ключевых тем обсуждения и проработки является доступность контейнеров и контейнерных площадок. Детальный анализ этой области направлен на оценку существующего положения и разработку планов по их созданию и закупке.

По итогам регулярного мониторинга стало известно, что в КЧР недостает 38% контейнеров от необходимого числа в 1500 единиц, в Дагестане — 49% (17 724 единиц), в Ингушетии — 44% (547 единиц), а в Бурятии и Тыве информации нет. Дефицит контейнерных площадок также высок и составляет в КЧР 61%, в Дагестане — 49% (необходимое количество — 17 724 единицы), в Ингушетии — 44% (547 единиц), по Бурятии и Тыве нет данных. Дефицит контейнерных площадок в КЧР составляет 61% (1700 единица), в Дагестане — 46% (5162 единицы), в Ингушетии — 64% (322 единицы), в Бурятии — 65% (6972 единицы), в Тыве — 65% (1110 единиц). При этом в число лидеров по наличию контейнеров вошли 15 регионов.

В числе регионов с лучшими показателями по обеспеченности контейнерами выделились Амурская, Архангельская, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Московская, Нижегородская, Омская, Свердловская области, Ненецкий автономный округ, Республика Башкортостан и Коми, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашская Республика и Чукотский автономный округ.

Для анализа применяются сведения из Федеральной государственной информационной системы (ФГИС УТКО). В настоящее время средний показатель обеспеченности по стране составляет 8,9 контейнерной площадки на 1000 жителей и 17,9 контейнера на ту же численность. Средний дефицит по регионам сейчас представляет собой: 16% по контейнерным площадкам и 19% по контейнерам.

Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин отметил, что исследование планов по созданию контейнерных площадок и приобретению контейнеров демонстрирует, что не все руководители имеют информацию о дефиците в данной области. В некоторых случаях взаимодействие с местными администрациями и региональными операторами организовано неэффективно, что приводит к отсутствию подобных анализов.

Также предполагается разработка дорожной карты для обеспечения контейнерными площадками и контейнерами, которую региональные исполнительные органы власти должны создать совместно с местными органами самоуправления и другими участниками отрасли.

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