В Тюмени приняли присягу юные кадеты классов МЧС

С 2020 года при поддержке МЧС в Тюменской области открыто уже 12 кадетских классов, 3 из которых находятся в Тюмени и насчитывают 73 кадета. Недавно к ним присоединился новый класс из 24 учащихся, готовых к свершениям и новым знаниям.