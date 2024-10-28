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Posted 28 октября, 11:23

Published 28 октября, 11:23

Modified 28 октября, 11:25

Updated 28 октября, 11:25

В Тюмени приняли присягу юные кадеты классов МЧС

В Тюмени приняли присягу юные кадеты классов МЧС

28 октября 2024, 11:23
Фото: Тюменская городская Дума
Сюжет
Дети
Участниками важного для школьников мероприятия были председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова, глава администрации Тюмени Максим Афанасьев, начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян, родители и педагоги.

Во время торжественной церемонии школьники прочитали слова присяги и стали кадетами специализированных классов.

С 2020 года при поддержке МЧС в Тюменской области открыто уже 12 кадетских классов, 3 из которых находятся в Тюмени и насчитывают 73 кадета. Недавно к ним присоединился новый класс из 24 учащихся, готовых к свершениям и новым знаниям.

Данное событие — не просто традиция, а важная отправная точка на пути каждого из ребят. От имени депутатов и жителей нашего города благодарю сотрудников МЧС за то, что прививаете кадетам уважение к профессии пожарного и спасателя. С вашей помощью они приобретают ключевые навыки и ценные качества: ответственность, смелость и дисциплинированность, — прокомментировала Светлана Иванова.
#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Россия#Образование#МЧС#Тюменская городская Дума#Спасатели#Пожарные#Кадеты#Светлана Иванова
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