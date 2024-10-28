В Тюмени приняли присягу юные кадеты классов МЧС

Posted 28 октября, 11:23
Published 28 октября, 11:23
Modified 28 октября, 11:25
Updated 28 октября, 11:25
Во время торжественной церемонии школьники прочитали слова присяги и стали кадетами специализированных классов.
С 2020 года при поддержке МЧС в Тюменской области открыто уже 12 кадетских классов, 3 из которых находятся в Тюмени и насчитывают 73 кадета. Недавно к ним присоединился новый класс из 24 учащихся, готовых к свершениям и новым знаниям.
Данное событие — не просто традиция, а важная отправная точка на пути каждого из ребят. От имени депутатов и жителей нашего города благодарю сотрудников МЧС за то, что прививаете кадетам уважение к профессии пожарного и спасателя. С вашей помощью они приобретают ключевые навыки и ценные качества: ответственность, смелость и дисциплинированность, — прокомментировала Светлана Иванова.