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Posted 28 октября, 12:39

Published 28 октября, 12:39

Modified 28 октября, 12:41

Updated 28 октября, 12:41

В Тюмени придется работать на день больше, а Инстасамка идет в «Ленинград»

В Тюмени придется работать на день больше, а Инстасамка идет в «Ленинград»

28 октября 2024, 12:39
Фото: 1MI
Сюжет
Итоги
Эта рабочая неделя в Тюмени, как и по всей стране, будет шестидневной. Несмотря на то, что суббота будет сокращенной, тюменцам все равно посоветовали не перетруждаться. При этом жителей региона также призвали готовиться к холодам. На регион надвигается мощный циклон.

Тяжелая неделька

В Тюмени придется поработать на один день дольше. Минтруд об этом сообщал заранее, поскольку выходной был перенесен на 30 апреля, теперь же его предстоит восполнить в эту субботу. Рабочий день при этом будет сокращенный, как минимум на 2 часа. Выходными же будут воскресенье и понедельник.

В связи с этим тюменцев призвали не перерабатывать, поскольку такой график может сбить привычный рабочий ритм.

Адская шестидневка: тюменцам рекомендовали не утруждаться на работе на текущей неделе
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Снежный шторм

Тюменцев призвали готовиться к мощному циклону. Он накроет регион уже к концу следующей недели, а снегопад обрушится уже в субботу. Осадки в виде снега будут идти на протяжении недели — до 10 ноября. За это время должно выпасть как минимум половина месячной нормы. Самым снежным днем станет вторник, пятое ноября.

Мощный циклон занесет Тюмень снегом
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На черный день

Экс-депутата Тюменской Думы будут судить не только за коррупционные прегрешения. Выяснилось, что у себя дома он незаконно хранил боеприпасы. До этого госслужащий отметился только мошенничеством, обещая за 3 миллиона оформить документы на капремонт одному из предпринимателей.

При обысках как раз нашли и патроны для гладкоствольного оружия. Они хранились незаконно. Теперь проходит чиновник по двум статьям.

Экс-депутата тюменской думы будут судить за хранение боеприпасов
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Бомбиловская оккупация

Нелегальные таксисты, они же бомбилы, оккупировали территории тюменских вокзалов. Как оказалось, они считают эти места своей территорией и разрешают другим таксистам подбирать только клиентам по заявкам. Из-за этого инсайдеры ожидают передела территорий таксистов. Дело в том, что после перепалок и конфликтов никто в полицию не обращается.

Работа или смерть! Тюменские бомбилы оккупировали городские вокзалы
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Инстасамка в Ленинграде

Дарья Зотеева, любимица и гордость Тобольска, переходит на должность вокалистки в группу Сергея Шнурова «Ленинград». Об этом сообщает ряд инсайдеров и телеграм-каналов. Известно, что Шнуров вел с ней переговоры, а после даже был слит совместный клип двух исполнителей. По слухам, Инстасамку завут на запись совместного альбома, станет ли она постоянной вокалисткой — пока неизвестно.

Почти официально. Уроженка Тобольска Инстасамка станет новой солисткой «Ленинграда»
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