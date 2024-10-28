В Тюмени придется работать на день больше, а Инстасамка идет в «Ленинград»

В Тюмени придется поработать на один день дольше. Минтруд об этом сообщал заранее, поскольку выходной был перенесен на 30 апреля, теперь же его предстоит восполнить в эту субботу. Рабочий день при этом будет сокращенный, как минимум на 2 часа. Выходными же будут воскресенье и понедельник.