nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 15:30

Published 28 октября, 15:30

Modified 28 октября, 15:32

Updated 28 октября, 15:32

В Тюмени на месте клуба «Пещера» вскоре откроется семейное кафе

В Тюмени на месте клуба «Пещера» вскоре откроется семейное кафе

28 октября 2024, 15:30
Фото: 1MI
Новые владельцы потратили более 200 млн рублей на реновацию, а сейчас занимаются поиском персонала.

В Тюмени откроется новый ресторан сети «АндерСон» на месте закрывшегося ночного клуба «Пещера» в районе экопарка «Затюменский».

«На месте заброшенного тюменского клуба „Пещера“ появится семейный ресторан „АндерСон“. На реконструированном здании появились объявления о найме персонала», — пишет «РБК Тюмень».

Обновление помещения стоило 205 миллионов рублей. На профильных ресурса уже размещены объявления о наборе официантов, менеджеров мероприятий и аниматоров.

За деньги — да. Разведенный Шнуров пригласил Инстасамку в «Ленинград». Зачем им это?
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что «АндерСон» займет площадь в 800 квадратных метров — три этажа и террасу. Глава редевелоперской компании «Колесник» Сергей Колесник рассказал о продолжении подготовительных работ:

«Спрос на аренду площадей в комплексе „Парковый“ — высокий. Комплекс имеет ряд преимуществ, так как находится на одной из главных гостевых улиц Тюмени с большим трафиком».
Андреев покинул пост главного тренера ХК «Рубин»
Узнать подробнее

До того, как в здании работал клуб «Пещера», это был советский спорткомплекс. Много интересного здесь произошло в 90-е. Отвязные вечеринки проходили в 2000-е. Ночной клуб «Пещера» был популярным местом для любителей дискотек в 2010-е годы, но в 2012-м их эпоха закончилась. А последние несколько лет здание пустовало.

В 2022 году здание бывшего ночного клуба «Пещера» на Ямской выкупила компания «Колесник». Стройка началась в 2023 году, в настоящее время ремонт практически завершен — все работы выполнены на 95%. Общий объем инвестиций в новый комплекс составил порядка 200 миллионов рублей.

По словам Сергея Колесника, арендаторы получат свободные площади в черновой отделке. Ежемесячно редевелопер планирует получать от аренды не менее 3,5 миллионов рублей.

Работа или смерть! Тюменские бомбилы оккупировали городские вокзалы
Узнать подробнее

Напомним, на минувшей неделе мы писали, что в Тюмени откроется ресторан Frank by Баста.

Читайте также:
В центре Тюмени закрылось популярное бистроПопулярный екатеринбургский ресторатор заходит в ТюменьБолее 900 заведений общепита в Тюмени находятся в красной зоне
#Иван Солдатов#Общество#Кафе#Новости тюмени#НК Пещера#Заведения#Общепит
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика