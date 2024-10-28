В Тюмени на месте клуба «Пещера» вскоре откроется семейное кафе

До того, как в здании работал клуб «Пещера», это был советский спорткомплекс. Много интересного здесь произошло в 90-е. Отвязные вечеринки проходили в 2000-е. Ночной клуб «Пещера» был популярным местом для любителей дискотек в 2010-е годы, но в 2012-м их эпоха закончилась. А последние несколько лет здание пустовало.