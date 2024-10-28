В Тюмени на месте клуба «Пещера» вскоре откроется семейное кафе

Posted 28 октября, 15:30
Published 28 октября, 15:30
Modified 28 октября, 15:32
Updated 28 октября, 15:32
В Тюмени откроется новый ресторан сети «АндерСон» на месте закрывшегося ночного клуба «Пещера» в районе экопарка «Затюменский».
«На месте заброшенного тюменского клуба „Пещера“ появится семейный ресторан „АндерСон“. На реконструированном здании появились объявления о найме персонала», — пишет «РБК Тюмень».
Обновление помещения стоило 205 миллионов рублей. На профильных ресурса уже размещены объявления о наборе официантов, менеджеров мероприятий и аниматоров.
Ранее стало известно, что «АндерСон» займет площадь в 800 квадратных метров — три этажа и террасу. Глава редевелоперской компании «Колесник» Сергей Колесник рассказал о продолжении подготовительных работ:
«Спрос на аренду площадей в комплексе „Парковый“ — высокий. Комплекс имеет ряд преимуществ, так как находится на одной из главных гостевых улиц Тюмени с большим трафиком».
До того, как в здании работал клуб «Пещера», это был советский спорткомплекс. Много интересного здесь произошло в 90-е. Отвязные вечеринки проходили в 2000-е. Ночной клуб «Пещера» был популярным местом для любителей дискотек в 2010-е годы, но в 2012-м их эпоха закончилась. А последние несколько лет здание пустовало.
В 2022 году здание бывшего ночного клуба «Пещера» на Ямской выкупила компания «Колесник». Стройка началась в 2023 году, в настоящее время ремонт практически завершен — все работы выполнены на 95%. Общий объем инвестиций в новый комплекс составил порядка 200 миллионов рублей.
По словам Сергея Колесника, арендаторы получат свободные площади в черновой отделке. Ежемесячно редевелопер планирует получать от аренды не менее 3,5 миллионов рублей.