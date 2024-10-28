В Тюмени 28 октября похолодает и пойдет дождь со снегом

В Ишиме 28 октября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, дождь со снегом в утренние и вечерние часы. Утром и днем столбики термометров покажут +1….+2, в темное время суток опустятся до 0…+1. Ветер будет дуть со скоростью 3,4 м/с.