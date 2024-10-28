В Тюмени 28 октября похолодает и пойдет дождь со снегом

Posted 28 октября, 01:06
Published 28 октября, 01:06
Modified 28 октября, 01:06
Updated 28 октября, 01:06
В Тюмени 28 октября синоптики обещают пасмурную погоду, осадки в виде дождя со снегом в утренние часы. Утром и днем температура воздуха составит +1…+2, ночью столбики термометров покажут +1…0. Скорость ветра составит 2,4 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:40 закат в 17:03, продолжительность дня 9 часов 23 минуты.
В Тобольске 28 октября ожидается переменная облачность, небольшой дождь днем. В утренние и дневные ожидается до 0…+2, в темное время суток температура воздуха составит -1…0. Скорость ветра составит 2,2 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:32, закат в 16:48, продолжительность дня 9 часов 16 минут.
В Ишиме 28 октября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, дождь со снегом в утренние и вечерние часы. Утром и днем столбики термометров покажут +1….+2, в темное время суток опустятся до 0…+1. Ветер будет дуть со скоростью 3,4 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:21 закат в 16:50, продолжительность дня 9 часов 29 минут.