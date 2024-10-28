Силовики проверяют сеть аптек «Апрель» после публикации «Нашего города»

Posted 28 октября, 09:03
Published 28 октября, 09:03
Modified 28 октября, 09:05
Updated 28 октября, 09:05
В редакцию обращалась тюменка, работавшая в сети аптек «Апрель» заведующей. Она рассказала, что ей приходилось контролировать работу более десятка аптек, тогда как ее трудоустраивали только на один филиал. Также она самостоятельно оплачивала командировки и искала сотрудников. Но главной проблемой стало давление со стороны руководства — тюменку вынуждают выплатить около 2 миллионов рублей, которые якобы скопились в результате недостач. При этом девушка сомневается, что этот «долг» образовался законным путем.
В прокуратуре «Нашему городу» сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка. На данный момент тюменка все ещё трудоустроена в «Апреле», хотя она подавала заявление об увольнении. После этого ей отказались выплачивать зарплату.
«Ревизоров в компании нет. Охраны на аптеках нет. Уборщиц не было, сотрудники всё сами мыли. В сейфах уже всего хватает, кстати, они выровняли остатки», — рассказала тюменка.
Сотрудница надеется, что вмешательство правоохранителей поможет прекратить угрозы со стороны работодателя.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что бывшему депутату Тюменской городской Думы Андрею Киму предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном хранении боеприпасов.