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Posted 28 октября, 09:03

Published 28 октября, 09:03

Modified 28 октября, 09:05

Updated 28 октября, 09:05

Тюменская прокуратура проводит проверку по жалобам сотрудников сети аптек «Апрель».

Силовики проверяют сеть аптек «Апрель» после публикации «Нашего города»

28 октября 2024, 09:03
Фото: 1MI
Тюменская прокуратура проводит проверку по жалобам сотрудников сети аптек «Апрель».
После публикации «Нашего города» о том, как тюменскую сотрудницу сети аптек «Апрель» вынуждают взять на себя миллионные недостачи, прокуратура заинтересовалась происходящим. Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

В редакцию обращалась тюменка, работавшая в сети аптек «Апрель» заведующей. Она рассказала, что ей приходилось контролировать работу более десятка аптек, тогда как ее трудоустраивали только на один филиал. Также она самостоятельно оплачивала командировки и искала сотрудников. Но главной проблемой стало давление со стороны руководства — тюменку вынуждают выплатить около 2 миллионов рублей, которые якобы скопились в результате недостач. При этом девушка сомневается, что этот «долг» образовался законным путем.

В прокуратуре «Нашему городу» сообщили, что по данному факту проводится процессуальная проверка. На данный момент тюменка все ещё трудоустроена в «Апреле», хотя она подавала заявление об увольнении. После этого ей отказались выплачивать зарплату.

«Ревизоров в компании нет. Охраны на аптеках нет. Уборщиц не было, сотрудники всё сами мыли. В сейфах уже всего хватает, кстати, они выровняли остатки», — рассказала тюменка.

Сотрудница надеется, что вмешательство правоохранителей поможет прекратить угрозы со стороны работодателя.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что бывшему депутату Тюменской городской Думы Андрею Киму предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном хранении боеприпасов.

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