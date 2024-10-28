Силовики проверяют сеть аптек «Апрель» после публикации «Нашего города»

В редакцию обращалась тюменка, работавшая в сети аптек «Апрель» заведующей. Она рассказала, что ей приходилось контролировать работу более десятка аптек, тогда как ее трудоустраивали только на один филиал. Также она самостоятельно оплачивала командировки и искала сотрудников. Но главной проблемой стало давление со стороны руководства — тюменку вынуждают выплатить около 2 миллионов рублей, которые якобы скопились в результате недостач. При этом девушка сомневается, что этот «долг» образовался законным путем.