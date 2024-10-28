Работа или смерть! Тюменские бомбилы оккупировали городские вокзалы

Posted 28 октября, 11:27
Published 28 октября, 11:27
Modified 28 октября, 11:34
Updated 28 октября, 11:34
Как рассказал порталу URA.RU анонимный источник, «Бомбилы» считают, что это исключительно их территория. Водителям такси, которые работают на агрегаторов, они «разрешают» забирать только пассажиров по заявкам. Подбирать кого-то другого им запрещено.
При этом иногда ситуация доходит до конфликтов и словесных перепалок, однако в полицию никто не обращается. Из-за чего бомбилы стали провоцировать стычки чаще, чувствуя свою безнаказанность. Инсайдер не исключает, что в ближайшее время дележка рынка такси будет переделана.