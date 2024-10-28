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Posted 28 октября, 11:27

Published 28 октября, 11:27

Modified 28 октября, 11:34

Updated 28 октября, 11:34

Тюменские таксисты требуют возможности работать у вокзалов

Работа или смерть! Тюменские бомбилы оккупировали городские вокзалы

28 октября 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney

Тюменские таксисты требуют возможности работать у вокзалов

Тюменские бомбилы, или же нелегальные таксисты, буквально обложили своими машинами жд вокзалы Тюмени. Они не дают работать другим таксистам, а также подбирать клиентов.

Как рассказал порталу URA.RU анонимный источник, «Бомбилы» считают, что это исключительно их территория. Водителям такси, которые работают на агрегаторов, они «разрешают» забирать только пассажиров по заявкам. Подбирать кого-то другого им запрещено.

При этом иногда ситуация доходит до конфликтов и словесных перепалок, однако в полицию никто не обращается. Из-за чего бомбилы стали провоцировать стычки чаще, чувствуя свою безнаказанность. Инсайдер не исключает, что в ближайшее время дележка рынка такси будет переделана.

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Ранее сообщалось о том, что в Тобольске задержали таксистов-нелегалов.

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#Александр Смирнов#Происшествия#Новости тюмени#Такси#Служба такси
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