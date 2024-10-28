Работа или смерть! Тюменские бомбилы оккупировали городские вокзалы

При этом иногда ситуация доходит до конфликтов и словесных перепалок, однако в полицию никто не обращается. Из-за чего бомбилы стали провоцировать стычки чаще, чувствуя свою безнаказанность. Инсайдер не исключает, что в ближайшее время дележка рынка такси будет переделана.