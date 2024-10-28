Проезд по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск будет полностью перекрыт в начале ноября

Posted 28 октября, 12:46
Published 28 октября, 12:46
Modified 28 октября, 12:52
Updated 28 октября, 12:52
Причина в перевозке груза на участке с 252 по 244 километр — это в районе Тобольска. Закрыть дорогу собираются с 1-30 ночи и до 7 утра. Также закрыта будет дорога — с 21:00 1 ноября до 07:00 2 ноября.
При этом проехать также будет нельзя по объездной на 244-м километре (подъем с а/д «Тобольск — Нефтехимический комбинат». Здесь дорогу закроют с 7 утра и до 11 часов утра.
Водителей просят скорректировать маршруты и проявить терпение.