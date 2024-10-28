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Posted 28 октября, 12:46

Published 28 октября, 12:46

Modified 28 октября, 12:52

Updated 28 октября, 12:52

Проезд по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск будет полностью перекрыт в начале ноября

Проезд по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск будет полностью перекрыт в начале ноября

28 октября 2024, 12:46
Фото: 1MI
Сюжет
Перекрытие дороги
В тюменской Госавтоинспекции сообщили о дате полного перекрытия участка трассы Тюмень-Ханты-Мансийск.

Причина в перевозке груза на участке с 252 по 244 километр — это в районе Тобольска. Закрыть дорогу собираются с 1-30 ночи и до 7 утра. Также закрыта будет дорога — с 21:00 1 ноября до 07:00 2 ноября.

При этом проехать также будет нельзя по объездной на 244-м километре (подъем с а/д «Тобольск — Нефтехимический комбинат». Здесь дорогу закроют с 7 утра и до 11 часов утра.

Водителей просят скорректировать маршруты и проявить терпение.

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Ранее сообщалось о том, что улицу Дамбовскую перекроют в Тюмени.

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#Александр Смирнов#Общество#ГИБДД#Перекрытие дороги#Трасса#Перекрытие
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