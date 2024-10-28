Праправнучка известного писателя отдала в Тюмень редкие издания Конька-Горбунка

Posted 28 октября, 11:10
Published 28 октября, 11:10
Modified 28 октября, 11:20
Updated 28 октября, 11:20
Сейчас Алла Ранская живет в Калифорнии, однако в честь грядущего юбилея известного писателя решила передать 25 редких изданий Конька-Горбунка, в том числе на английском, французском и немецком языках.
Все эти книги пополнят экспозицию Дом сказок Ершова, его планируют открыть 6 марта следующего года как раз к 210 юбилею писателя и по совместительству уроженца Тюменской области — он родился в Ишимском уезде.