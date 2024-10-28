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Posted 28 октября, 11:10

Published 28 октября, 11:10

Modified 28 октября, 11:20

Updated 28 октября, 11:20

Праправнучка известного писателя отдала в Тюмень редкие издания Конька-Горбунка

Праправнучка известного писателя отдала в Тюмень редкие издания Конька-Горбунка

28 октября 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской библиотеке ценное пополнение. Коллекция книг пополнилась редкими изданиями Конька-Горбунка писателя Петра Ершова. Их передала праправнучка известного писателя.

Сейчас Алла Ранская живет в Калифорнии, однако в честь грядущего юбилея известного писателя решила передать 25 редких изданий Конька-Горбунка, в том числе на английском, французском и немецком языках.

Все эти книги пополнят экспозицию Дом сказок Ершова, его планируют открыть 6 марта следующего года как раз к 210 юбилею писателя и по совместительству уроженца Тюменской области — он родился в Ишимском уезде.

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Ранее сообщалось, что в Тюмени озвучили список самых востребованных сотрудников.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Детская литература#Литература#Писатели#Книги
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