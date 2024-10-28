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Posted 28 октября, 13:00

Published 28 октября, 13:00

Modified 28 октября, 13:02

Updated 28 октября, 13:02

На федеральной трассе Р-404 в Тюменской области улучшили связь

На федеральной трассе Р-404 в Тюменской области улучшили связь

28 октября 2024, 13:00
Фото: 1MI
Цифровая экосистема МТС сообщила о реализации проекта по строительству обновленной сети на федеральной трассе Р-404, соединяющей Тюменскую область с Ханты-Мансийским автономным округом.

Ключевые участки дороги теперь оснащены связью благодаря включению на базовых станциях «дальнобойного» диапазона LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала. Новое оборудование установлено более чем на 20 базовых станциях в Тюменском, Ярковском, Тобольском и Уватском районах. Расширение сети проведено вдоль дороги у населенных пунктов Созоново, Дубровное, Новоселово, Дегтярево, Туртас, Нагорный, Карачино и многих других до границы с Югрой.

Автотрасса Р-404 — единственная автомобильная дорога, которая соединяет Тюменскую область с Ханты-Мансийским автономным округом. Именно по ней туристы могут добраться до Тобольска, термального комплекса «Дубровинский», а также до села Покровское, где расположен Дом-музей Григория Распутина. Обновленная сеть позволит быстро сориентироваться в путешествии по региону, пользоваться цифровыми путеводителями и другими необходимыми онлайн-сервисами.

Автомобильные дороги в Тюменской области находятся в зоне особого внимания из-за растущего пассажиропотока и грузоперевозок. С развитием инфраструктуры вдоль трасс мы активно строим телеком-сети, закрываем «белые пятна», чтобы, в первую очередь, повысить безопасность и комфорт водителей и пассажиров. Во-вторых, качественная связь позволит масштабировать возможности малого и среднего бизнеса. Например, тюменские предприниматели могут расширить географию установки камер видеонаблюдения, повысить цифровой сервис в придорожных кафе, отелях и пунктах техпомощи. Всего до конца года на федеральных трассах в регионе будет модернизировано более 60 базовых станций, — прокомментировала обновление директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
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