На федеральной трассе Р-404 в Тюменской области улучшили связь

Автотрасса Р-404 — единственная автомобильная дорога, которая соединяет Тюменскую область с Ханты-Мансийским автономным округом. Именно по ней туристы могут добраться до Тобольска, термального комплекса «Дубровинский», а также до села Покровское, где расположен Дом-музей Григория Распутина. Обновленная сеть позволит быстро сориентироваться в путешествии по региону, пользоваться цифровыми путеводителями и другими необходимыми онлайн-сервисами.