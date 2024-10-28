ФОМС: Цифровой медицинский профиль повысит качество медпомощи

Posted 28 октября, 15:38
Published 28 октября, 15:38
Modified 28 октября, 15:38
Updated 28 октября, 15:38
Кроме этого, данный шаг позволит достичь национальной цели по повышению продолжительности жизни до 78 лет.
Такой информацией поделился председатель ФОМС Илья Баланин в ходе круглого стола «Единая цифровая платформа „Здоровье“: шаг в будущее медицины» 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение».
Как передает ria.ru, в федеральный регистр застрахованных лиц входят данные из 86 региональных сегментов российских субъектов. Данный регистр запустили в целях ведения персонифицированного учета сведений о россиянах, которые застрахованы в системе ОМС. Такой шаг обеспечил возможность перехода на цифровые полисы ОМС, которые заменяют бумажные и пластиковые страховые полисы.
На следующем этапе планируется спроектировать и внедрить ЦМП — гибридное хранилище информации, куда будут поступать данные из разных медицинских систем.
Илья Баланин рассказал, что благодаря качественному анализу данных ЦМП можно будет перейти на новый этап планирования, где будут учитываться все особенности и потребности в необходимых объемах медпомощи.
Благодаря такому централизованному хранению информации и предоставлению оперативного доступа медработников и пациентов к нужным сведениям качество медицинских услуг в целом повышается.
Стоит отметить, что данный шаг согласуется с задачей президента РФ по увеличению продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2030 году.
Благодаря ЦМП можно будет выявлять лиц с подозрением на серьезные заболевания. Кроме этого, благодаря сервису упростится ведение пациентов с хроническими заболеваниями. С запуском сервисов информационного сопровождения осведомленность россиян повысится за счет формирования индивидуальных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике заболеваний.
Через портал «Госуслуг» гражданам будут поступать уведомления о необходимости встать на диспансерное наблюдение или пройти диспансеризацию. Эту информацию смогут использовать также страховые представители для повышения качества страхового сопровождения граждан на всех этапах предоставления медицинской помощи.