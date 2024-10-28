ФОМС: Цифровой медицинский профиль повысит качество медпомощи

Как передает ria.ru, в федеральный регистр застрахованных лиц входят данные из 86 региональных сегментов российских субъектов. Данный регистр запустили в целях ведения персонифицированного учета сведений о россиянах, которые застрахованы в системе ОМС. Такой шаг обеспечил возможность перехода на цифровые полисы ОМС, которые заменяют бумажные и пластиковые страховые полисы.