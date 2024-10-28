Ефимов: В Москве по КРТ планируется построить миллион «квадратов» под реновацию

По словам министра правительства Москвы, главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, современные жилые комплексы обеспечат возможность предоставить комфортабельные квартиры с самой продуманной и эргономичной отделкой 20 тысячам москвичей. На первых этажах жилых зданий заработают магазины, аптеки, заведения общественного питания и бьюти-сферы, а также другие значимые объекты социально-бытовой инфраструктуры. Это гарантирует удобство местных жителей, которые будут иметь в шаговой доступности все нужные им товары и услуги.