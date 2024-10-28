Ефимов: В Москве по КРТ планируется построить миллион «квадратов» под реновацию

Posted 28 октября, 18:34
Published 28 октября, 18:34
Modified 28 октября, 18:34
Updated 28 октября, 18:34
Как сообщает mos.ru со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, по КРТ планируют выполнить 14 проектов, которые суммарно охватят площадь почти 354 гектара.
Инвесторы займутся строительством жилых строений в Западном, Зеленоградском, Северном, Северо-Восточном, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах.
Ефимов уточняет, что новые кварталы будут полностью облагорожены, включая зеленые насаждения, детские площадки во дворах и специальные локации для уличных тренировок.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в общей сложности реализация 14 проектов КРТ предусматривает постройку без малого 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Из общей массы построек порядка 5,7 миллиона квадратных метров отведено на жилье, в том числе и на коммерческую застройку, а примерно на 2,5 миллиона квадратных метров появятся новые общественно-деловые и социальные объекты. Площадь будущих производств займет примерно один миллион квадратных метров.
По словам министра правительства Москвы, главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, современные жилые комплексы обеспечат возможность предоставить комфортабельные квартиры с самой продуманной и эргономичной отделкой 20 тысячам москвичей. На первых этажах жилых зданий заработают магазины, аптеки, заведения общественного питания и бьюти-сферы, а также другие значимые объекты социально-бытовой инфраструктуры. Это гарантирует удобство местных жителей, которые будут иметь в шаговой доступности все нужные им товары и услуги.
По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.