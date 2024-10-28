Дружбе РФ и Туниса исполнилось 100 лет

Юрий Зайцев, руководитель офиса Россотрудничества в Тунисе, выразил уверенность в перспективах развития Туниса. Он подчеркнул, что у страны есть и другие области развития, помимо туризма. После визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в 2023 году интерес к развитию отношений между странами значительно возрос. Предложения о сотрудничестве экономического характера, как на федеральном, так и на региональном уровне, получают серьезное внимание. Тунис проявляет значительный интерес к инвестиционным проектам из России, при этом стремится к развитию экспорта своей продукции на российский рынок.