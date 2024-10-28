Дружбе РФ и Туниса исполнилось 100 лет

Posted 28 октября, 13:01
Published 28 октября, 13:01
Modified 28 октября, 13:07
Updated 28 октября, 13:07
Современные отношения между Тунисом и Россией насчитывают уже более ста лет. В 1921 году русская эскадра императорского флота прибыла в Тунис, где тысячи русских дворян, спасавшихся от революции, остались и внесли значительный вклад в развитие страны. Сотрудничество между двумя странами продолжается и сегодня на различных уровнях — экономическом, политическом и туристическом.
Юрий Зайцев, руководитель офиса Россотрудничества в Тунисе, выразил уверенность в перспективах развития Туниса. Он подчеркнул, что у страны есть и другие области развития, помимо туризма. После визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в 2023 году интерес к развитию отношений между странами значительно возрос. Предложения о сотрудничестве экономического характера, как на федеральном, так и на региональном уровне, получают серьезное внимание. Тунис проявляет значительный интерес к инвестиционным проектам из России, при этом стремится к развитию экспорта своей продукции на российский рынок.
Многие жители России считают Тунис популярным туристическим направлением. Исторические руины, култура различных эпох, благоприятный климат и множество оливковых деревьев делают Тунис привлекательным экзотическим местом для отдыха наших туристов. Местные жители также проявляют взаимность по отношению к россиянам: они любят русских и Россию. Сегодня взаимоотношения между странами развиваются не только в сфере туризма, но и в области культурного обмена.
Вопреки распространенному мнению, Тунис является либеральной страной, где права женщин находятся под надежной защитой. Христина Романенко, президент Тунисско-Российской торгово-промышленной палаты, подтверждает, что в стране отсутствует предвзятое отношение к женщинам.
Тунис, расположенный на севере Африки, является одной из загадочных стран для россиян. Это неудивительно, ведь в древние времена здесь находился город Карфаген, который вел войну с Римом за мировое господство. Новый фильм из документального цикла «Новый мир» расскажет о жизни и отдыхе россиян в Тунисе, об общих чертах между этими странами, истоках их дружбы и о сотрудничестве между Россией и Тунисом.