Андреев покинул пост главного тренера ХК «Рубин»

Posted 28 октября, 13:46
Published 28 октября, 13:46
Modified 28 октября, 13:48
Updated 28 октября, 13:48
И. о. главного тренера назначен Константин Фаст. Сам же Андреев вернется в МХК «Тюменский Легион», который он возглавлял в 2022–2023 годах.
Константин Фаст начал свою тренерскую карьеру в «Рубине» в 2021 году как помощник Дениса Ячменёва, а уже в дебютном сезоне он стал обладателем Кубка Петрова.
До завершения игровой карьеры Фаст три сезона играл за тюменский клуб в качестве защитника. Получал золотые и бронзовые медали Всероссийских соревнований по хоккею. Всего в ВХЛ он провёл 520 матчей и набрал 127 очков по системе «гол+пас» (37+90).