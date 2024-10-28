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Posted 28 октября, 13:46

Published 28 октября, 13:46

Modified 28 октября, 13:48

Updated 28 октября, 13:48

Андреев покинул пост главного тренера ХК «Рубин»

Андреев покинул пост главного тренера ХК «Рубин»

28 октября 2024, 13:46
Фото: 1MI
Руководство хоккейного клуба «Рубин» произвело изменения в тренерском штабе: Дмитрий Андреев оставил свой пост, следует из сообщения пресс-службы.

И. о. главного тренера назначен Константин Фаст. Сам же Андреев вернется в МХК «Тюменский Легион», который он возглавлял в 2022–2023 годах.

Константин Фаст начал свою тренерскую карьеру в «Рубине» в 2021 году как помощник Дениса Ячменёва, а уже в дебютном сезоне он стал обладателем Кубка Петрова.

До завершения игровой карьеры Фаст три сезона играл за тюменский клуб в качестве защитника. Получал золотые и бронзовые медали Всероссийских соревнований по хоккею. Всего в ВХЛ он провёл 520 матчей и набрал 127 очков по системе «гол+пас» (37+90).

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#Иван Солдатов#Общество#Спорт#Новости тюмени#Хоккей#ХК Рубин
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