Андреев покинул пост главного тренера ХК «Рубин»

До завершения игровой карьеры Фаст три сезона играл за тюменский клуб в качестве защитника. Получал золотые и бронзовые медали Всероссийских соревнований по хоккею. Всего в ВХЛ он провёл 520 матчей и набрал 127 очков по системе «гол+пас» (37+90).