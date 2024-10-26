В Тюмени 26 октября похолодает до +1

В субботу, 26 октября, на юге Тюменской области метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду, в ночные часы туман, в течение дня осадки в виде дождя. Днем температура воздуха составит +4…+9, в ночные часы ожидается до -2…+3.

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