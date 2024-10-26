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Posted 26 октября, 03:40

Published 26 октября, 03:40

Modified 26 октября, 03:41

Updated 26 октября, 03:41

В Тюмени 26 октября похолодает до +1

В Тюмени 26 октября похолодает до +1

26 октября 2024, 03:40
Фото: 1MI
В субботу, 26 октября, на юге Тюменской области метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду, в ночные часы туман, в течение дня осадки в виде дождя. Днем температура воздуха составит +4…+9, в ночные часы ожидается до -2…+3.

В Тюмени 26 октября метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит +1…+6, ночью столбики термометров опустятся до +1…+3. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:35 закат в 17:07, продолжительность дня 9 часов 32 минуты.

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В Тобольске 26 октября ожидается переменная облачность. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +2…+6, в вечерние часы ожидается до +2…+3. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:28, закат в 16:53, продолжительность дня 9 часов 25 минут.

В Ишиме 26 октября метеорологи прогнозируют переменную облачность, день пройдет без осадков. Утром и днем столбики термометров покажут +2….+8, в вечерние часы ожидается до +2…+4. Ветер будет дуть со скоростью 1,5 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:16 закат в 16:55, продолжительность дня 9 часов 39 минут.

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