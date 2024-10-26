В Тюмени 26 октября похолодает до +1

Posted 26 октября, 03:40
Published 26 октября, 03:40
Modified 26 октября, 03:41
Updated 26 октября, 03:41
В Тюмени 26 октября метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Утром и днем температура воздуха составит +1…+6, ночью столбики термометров опустятся до +1…+3. Скорость ветра составит 1,8 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:35 закат в 17:07, продолжительность дня 9 часов 32 минуты.
В Тобольске 26 октября ожидается переменная облачность. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +2…+6, в вечерние часы ожидается до +2…+3. Скорость ветра составит 2,2 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:28, закат в 16:53, продолжительность дня 9 часов 25 минут.
В Ишиме 26 октября метеорологи прогнозируют переменную облачность, день пройдет без осадков. Утром и днем столбики термометров покажут +2….+8, в вечерние часы ожидается до +2…+4. Ветер будет дуть со скоростью 1,5 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле неустойчивое. Восход в 7:16 закат в 16:55, продолжительность дня 9 часов 39 минут.