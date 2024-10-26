Тюменка поразила Сергея Лазарева на вокальном шоу

Posted 26 октября, 04:16
Published 26 октября, 04:16
Modified 26 октября, 04:18
Updated 26 октября, 04:18
Девушка настолько впечатлила членов жюри исполнением композиции Forever Young исполнителей Zivert и LYRIQ, что набрала 97 баллов из 100 возможных, а в ходе ходе баттла между претендентами на выход в полуфинал завоевала 100 баллов.
«То, что ты сделала — это такой выстрел в стратосферу после кастинга. Я не знаю, сколько там октав. Восторг, просто восторг», — отметил певец Сергей Лазарев после выступления Натальи Александровой.
Отметим, главным призом шоу «Ну-ка, все вместе» является Кубок и денежное вознаграждение в размере 5 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскупили самые дешевые билеты на выступление стендап-комика Ольги Малащенко. Ее концерт состоится 15 ноября.