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Posted 26 октября, 04:16

Published 26 октября, 04:16

Modified 26 октября, 04:18

Updated 26 октября, 04:18

Тюменка в прошла в полуфинал шоу «Ну-ка, все вместе»

Тюменка поразила Сергея Лазарева на вокальном шоу

26 октября 2024, 04:16
Фото: 1MI

Тюменка в прошла в полуфинал шоу «Ну-ка, все вместе»

Тюменка Наталья Александрова вышла в полуфинал шоу «Ну-ка, все вместе».

Девушка настолько впечатлила членов жюри исполнением композиции Forever Young исполнителей Zivert и LYRIQ, что набрала 97 баллов из 100 возможных, а в ходе ходе баттла между претендентами на выход в полуфинал завоевала 100 баллов.

«То, что ты сделала — это такой выстрел в стратосферу после кастинга. Я не знаю, сколько там октав. Восторг, просто восторг», — отметил певец Сергей Лазарев после выступления Натальи Александровой.

Отметим, главным призом шоу «Ну-ка, все вместе» является Кубок и денежное вознаграждение в размере 5 миллионов рублей.

Тюменка пришла на шоу Первого канала, чтобы лишить родительских прав экс-супруга
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