Лотерейные миллиардеры из Тюмени рассказали, как изменилась их жизнь

Ранее «Наш Город» писал, что супружеская пара из Тюмени Юрий и Светлана Семеновы выиграли в новогоднюю лотерею 1 миллиард рублей. Лотерейные билеты глава семейства начал покупать три года назад. В день, когда Юрий приобрел выигрышные билета, удача ему улыбнулась сразу — в моментальную лотерею он выиграл 5 тысяч рублей. Все эти деньги он и потратил на покупку счастливого комплекта билетов.