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Posted 26 октября, 05:30

Published 26 октября, 05:30

Modified 26 октября, 05:32

Updated 26 октября, 05:32

Лотерейные миллиардеры из Тюмени рассказали, как изменилась их жизнь

Лотерейные миллиардеры из Тюмени рассказали, как изменилась их жизнь

26 октября 2024, 05:30
Фото: 1MI
Семья тюменцев, Юрия и Светланы Семеновых, выигравшая миллиард рублей в новогоднюю лотерею, осталась жить в областной столице. По словам счастливчиков, кардинальных перемен в их жизни не произошло — лишь улучшение жилищных условий.
«Сумму выигрыша мы получили в полном объеме. Глобальных перемен в нашей жизни не произошло, но благодаря выигрышу сегодня мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне», — рассказала победительница лотереи Светлана.

В пресс-службе Столото напомнили, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ, выигрыш в государственной лотерее приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что супружеская пара из Тюмени Юрий и Светлана Семеновы выиграли в новогоднюю лотерею 1 миллиард рублей. Лотерейные билеты глава семейства начал покупать три года назад. В день, когда Юрий приобрел выигрышные билета, удача ему улыбнулась сразу — в моментальную лотерею он выиграл 5 тысяч рублей. Все эти деньги он и потратил на покупку счастливого комплекта билетов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выигрыш#Лотерея
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