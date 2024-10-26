Лотерейные миллиардеры из Тюмени рассказали, как изменилась их жизнь

Posted 26 октября, 05:30
Published 26 октября, 05:30
Modified 26 октября, 05:32
Updated 26 октября, 05:32
«Сумму выигрыша мы получили в полном объеме. Глобальных перемен в нашей жизни не произошло, но благодаря выигрышу сегодня мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне», — рассказала победительница лотереи Светлана.
В пресс-службе Столото напомнили, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ, выигрыш в государственной лотерее приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что супружеская пара из Тюмени Юрий и Светлана Семеновы выиграли в новогоднюю лотерею 1 миллиард рублей. Лотерейные билеты глава семейства начал покупать три года назад. В день, когда Юрий приобрел выигрышные билета, удача ему улыбнулась сразу — в моментальную лотерею он выиграл 5 тысяч рублей. Все эти деньги он и потратил на покупку счастливого комплекта билетов.