Жилой комплекс с самым длинным бульваром в Тюмени строят в районе Плеханово

Posted 25 октября, 07:30
Published 25 октября, 07:30
Modified 25 октября, 07:32
Updated 25 октября, 07:32
Бульвар возводится в районе Плеханово, в легендарном жилом комплексе «Домашний» крупнейшего застройщика Тюменской области ГК «Страна Девелопмент».
Бульвар Традиций — такое название дали пространству в «Домашнем». Большая его часть уже открыта для прогулок. Пространство стало точкой притяжения не только для жителей ЖК, но и для горожан и гостей Тюмени. Здесь есть арт-объекты, спортивное поле, игровые площадки для детей, качели разных форм, общественный огород и локации для тихого отдыха.
В жилых домах на первых этажах открылись кафе, пекарни, кулинарии, магазины и салоны услуг — они выходят на бульвар и уже стали «вкусным» дополнением к променаду.
Архитекторы предусмотрели развивающие площадки для детей разного возраста и пространство для игр с водой. Для тюменцев, которые ведут активный образ жизни, возведены футбольная и спортивная площадки, воркаут-зона, турниковый комплекс и столы для настольного тенниса.
Сердцем бульвара станет событийная площадка для проведения мероприятий и ярмарок, встреч с друзьями и близкими. Зона амфитеатра позволит проводить презентации, театральные постановки, детские праздники.
Зеленые островки, фуд-корты, круговые качели позволят уединиться и отдохнуть от шума города.
ЖК «Домашний» — первый цифровой микрорайон Сибири. Во всех пространствах применяются смарт-технологии. Например, бесключевой доступ, беседки с подогревом, паркинги с теплыми переходами и квартиры. Бульвар также станет пространством для диджитализации.
Арт-объекты с дополненной реальностью помогут узнать про уникальное тюменское зодчество, как купцы влияли на ход истории, познакомиться с сибирскими птицами и еще о сотне событий и фактов.
Рядом с жилым комплексом «Домашний» застройщик обустроил одноименный сквер. В нем также есть места для активного отдыха детей и взрослых со спортивными и игровыми площадками. В прогулочной зоне расположены подвесные качели и гамаки. Центральную часть занимает площадь для встреч и совместных событий.
Изюминкой сквера стал настоящий догхаб — обширная огороженная площадка для владельцев собак, где установлены снаряды для активных игр и тренировок питомцев — горки, тоннели, подиумы, барьеры. Велодорожки, воркаут, прогулочные тропы — в новом сквере смогут приятно и с пользой провести время жители всех возрастов.
Жилой комплекс «Домашний» — один из самых популярных проектов ГК «Страна Девелопмент». Он будет состоять из 24 домов и уже стал настоящим «городом в городе» со своим фитнес-центром, магазинами и аптеками, общественными огородами и пространством для самореализации. Здесь уже живет более 4,5 тысяч человек.
В 2023 году через дорогу от комплекса открыла двери новая школа, которая рассчитана на 1,5 тысячи детей. Рядом с ЖК уже есть два муниципальных детских сада и предусмотрено место еще под один. Недалеко от микрорайона — Плехановский бор, который имеет большую зеленую территорию и развитую инфраструктуру для отдыха, а также экопарк «Затюменский» — культовое место отдыха для горожан и гостей города с особой охраняемой территорией, многие его растения занесены в Красную книгу.
Выбрать подходящую квартиру в доме в жилом комплексе «Домашний» можно на сайте застройщика strana.com.
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