Жилой комплекс с самым длинным бульваром в Тюмени строят в районе Плеханово

В 2023 году через дорогу от комплекса открыла двери новая школа, которая рассчитана на 1,5 тысячи детей. Рядом с ЖК уже есть два муниципальных детских сада и предусмотрено место еще под один. Недалеко от микрорайона — Плехановский бор, который имеет большую зеленую территорию и развитую инфраструктуру для отдыха, а также экопарк «Затюменский» — культовое место отдыха для горожан и гостей города с особой охраняемой территорией, многие его растения занесены в Красную книгу.