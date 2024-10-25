Водители сферы обращения с отходами отмечают профессиональный праздник

Ежедневная задача работников — посетить свыше 20 тысяч региональных контейнерных площадок, собрать твердые коммунальные отходы из 35,5 тысяч баков и доставить их на один из трех мусоросортировочных заводов. Далее отходы будут отсортированы, а отобранные вторичные ресурсы направлены на перерабатывающие предприятия.