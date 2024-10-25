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Posted 25 октября, 07:28

Published 25 октября, 07:28

Modified 25 октября, 07:31

Updated 25 октября, 07:31

Водители сферы обращения с отходами отмечают профессиональный праздник

Водители сферы обращения с отходами отмечают профессиональный праздник

25 октября 2024, 07:28
Фото: ТЭО
27 октября водители мусоровозов, бункеровозов, манипуляторов и другой спецтехники, задействованной в системе обращения с ТКО, отметят свой профессиональный праздник на рабочем месте. Ведь эта сфера не знает ни выходных, ни праздничных дней.

В Тюменской области на маршруты ежедневно выходит почти 200 единиц спецтехники. Профессионалы своего дела заботятся о жителях региона и обеспечивают качественную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Фото: ТЭО

Ежедневная задача работников — посетить свыше 20 тысяч региональных контейнерных площадок, собрать твердые коммунальные отходы из 35,5 тысяч баков и доставить их на один из трех мусоросортировочных заводов. Далее отходы будут отсортированы, а отобранные вторичные ресурсы направлены на перерабатывающие предприятия.

Мы хотим поздравить всех, кто трудится на дорогах, с Днем автомобилиста в России. И в особенности — наших коллег из компаний, транспортирующих коммунальные отходы. Спасибо за ваш нелегкий труд, заботу о комфорте жителей Тюменской области, вклад в развитие нашего региона и экологию окружающей среды. Пусть каждая ваша поездка будет безопасной, дороги — удобными, проезды — свободными, контейнерные площадки — опрятными. Ваша работа и преданность делу очень важны! — отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
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