Водители сферы обращения с отходами отмечают профессиональный праздник

Posted 25 октября, 07:28
Published 25 октября, 07:28
Modified 25 октября, 07:31
Updated 25 октября, 07:31
В Тюменской области на маршруты ежедневно выходит почти 200 единиц спецтехники. Профессионалы своего дела заботятся о жителях региона и обеспечивают качественную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Ежедневная задача работников — посетить свыше 20 тысяч региональных контейнерных площадок, собрать твердые коммунальные отходы из 35,5 тысяч баков и доставить их на один из трех мусоросортировочных заводов. Далее отходы будут отсортированы, а отобранные вторичные ресурсы направлены на перерабатывающие предприятия.
Мы хотим поздравить всех, кто трудится на дорогах, с Днем автомобилиста в России. И в особенности — наших коллег из компаний, транспортирующих коммунальные отходы. Спасибо за ваш нелегкий труд, заботу о комфорте жителей Тюменской области, вклад в развитие нашего региона и экологию окружающей среды. Пусть каждая ваша поездка будет безопасной, дороги — удобными, проезды — свободными, контейнерные площадки — опрятными. Ваша работа и преданность делу очень важны! — отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».