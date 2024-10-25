Уральский символ! В Тюмень привезут новые пятитысячные купюры — когда?

Posted 25 октября, 09:14
Published 25 октября, 09:14
Modified 25 октября, 09:16
Updated 25 октября, 09:16
Еще в прошлом году россиянам показали новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Они основаны на федеральном принципе: на деньгах изображены основные места Уральского федерального округа.
На одной стороне купюры расположена стела «Европа — Азия» из Екатеринбурга, символизирующая границу между двумя частями света. На другой стороне находятся памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66 параллель» в Салехарде.
Сейчас они уже распространяются по Алтайскому и Пермскому краям, о чем сообщают «Новые Известия». Однако процесс замены банкнот не так прост и требует много времени. Известно, что повсеместно купюры будут вводиться постепенно.
В отделении по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ «Нашему городу» рассказали, что у нас в регионе новые банкноты уже поступили в оборот, однако их не так много. Массово они появятся в начале следующего года.
Кстати, главным плюсом новых купюр стали улучшенные защитные элементы. На банкнотах добавили голографическую защитную полосу, которая меняет картинку с числа 5000 на аббревиатуру ЦБРФ в зависимости от угла обзора.
Важно! Не нужно специально менять старые банкноты на новые — обе они имеют одинаковую ценность. Обновленные купюры будут появляться в обращении плавно, по мере замены старых изношенных денег.
Напомним, что до сегодняшнего дня россияне использовали только 5000-рублевую купюру с изображением памятника графу Муравьеву-Амурскому, который установлен в Хабаровске. Это банкнота выпуска 1997 года, она начала обращаться 31 июля 2006 года. На передней стороне было изображение реки Амур и памятника графу Муравьеву-Амурскому на фоне Хабаровского утеса, где он расположен. На оборотной стороне купюры был изображен Хабаровский мост через Амур. Стоит отметить, что этот памятник стал еще интереснее для туристов в Хабаровске, которые приезжали специально, чтобы сделать себе фотографию «с пятитысячной».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жительнице Тюмени вынесли приговор за подделку свидетельства о рождении ребенка.