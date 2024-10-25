Уральский символ! В Тюмень привезут новые пятитысячные купюры — когда?

Напомним, что до сегодняшнего дня россияне использовали только 5000-рублевую купюру с изображением памятника графу Муравьеву-Амурскому, который установлен в Хабаровске. Это банкнота выпуска 1997 года, она начала обращаться 31 июля 2006 года. На передней стороне было изображение реки Амур и памятника графу Муравьеву-Амурскому на фоне Хабаровского утеса, где он расположен. На оборотной стороне купюры был изображен Хабаровский мост через Амур. Стоит отметить, что этот памятник стал еще интереснее для туристов в Хабаровске, которые приезжали специально, чтобы сделать себе фотографию «с пятитысячной».