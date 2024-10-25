Ставка ЦБ бьет по рынку жилья. Список тюменских однушек до 2 млн рублей

Posted 25 октября, 14:45
Published 25 октября, 14:45
Modified 25 октября, 14:47
Updated 25 октября, 14:47
Ситуация и до того была сложная, но теперь не каждый сможет позволить себе заплатить 5 миллионов за однокомнатную квартиру.
Несмотря на грядущий скачек цен на рынке жилья, в Тюмени есть бюджетные варианты. 72.ru опубликовал статью, в которой приводятся варианты покупки квартиры до 2 млн рублей.
Оказалось, что даже в пределах тюменской объездной можно найти «бюджетные» однушки, хотя и с небольшой площадью.
На улице Малышева за 1,4 млн рублей можно приобрести небольшую комнату площадью 11 кв. м. В ней есть душевая кабина и туалет в отдельной нише. Стоимость квадратного метра в такой квартире составляет 121 тыс. рублей.
На Бабарынке за 1,7 млн продается комната площадью 15 кв. м. По описанию, в комнате есть стиральная машинка, холодильник, микроволновая печь и диван, а также установлены качественные металлические входные двери.
Также на Бабарынке предлагается другой вариант за 1,7 млн рублей, но с немного большей площадью — 17 кв. м. Ремонт здесь более скромный по сравнению с предыдущим вариантом, но автор утверждает об ухоженном подъезде, а также видеонаблюдении и охраны.
На Олимпийской за 1,7 млн рублей предлагается квартира площадью 18,5 кв. м. По фотографиям видно, что в квартире сделан неплохой ремонт и есть мебель. Однако санузел довольно скромный.
«Заезжай и живи!» — так пишет автор объявления о продаже квартиры на улице Газовиков за 1,6 млн рублей. За эту сумму можно приобрести комнату площадью 17 кв. м, и вся мебель остается новому владельцу.
Примечательно, что тюменский миллиардер Ильдар Хусаинов уже отреагировал на повышение ключевой ставки до 21%. По его словам, рынок недвижимости России уже окончательно подстроился под высокие учетные ставки и теперь уже никого ничем не удивить.
Ранее сообщалось, что в Тюмени построят жилой комплекс с самым длинным бульваром в районе Плеханово.