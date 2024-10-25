Ставка ЦБ бьет по рынку жилья. Список тюменских однушек до 2 млн рублей

Также на Бабарынке предлагается другой вариант за 1,7 млн рублей, но с немного большей площадью — 17 кв. м. Ремонт здесь более скромный по сравнению с предыдущим вариантом, но автор утверждает об ухоженном подъезде, а также видеонаблюдении и охраны.