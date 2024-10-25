nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 14:45

Published 25 октября, 14:45

Modified 25 октября, 14:47

Updated 25 октября, 14:47

Стала известна цена на самое дешевое жилье в Тюмени после повышения ставки ЦБ

Ставка ЦБ бьет по рынку жилья. Список тюменских однушек до 2 млн рублей

25 октября 2024, 14:45
Фото: 1MI

Стала известна цена на самое дешевое жилье в Тюмени после повышения ставки ЦБ

25 октября Центробанк повысил ключевую ставку до 21%, что накладывает свой отпечаток на стоимость кредитов, включая и ипотеку.

Ситуация и до того была сложная, но теперь не каждый сможет позволить себе заплатить 5 миллионов за однокомнатную квартиру.

Несмотря на грядущий скачек цен на рынке жилья, в Тюмени есть бюджетные варианты. 72.ru опубликовал статью, в которой приводятся варианты покупки квартиры до 2 млн рублей.

Оказалось, что даже в пределах тюменской объездной можно найти «бюджетные» однушки, хотя и с небольшой площадью.

Под Тюменью застрелили замначальника МЧС
Узнать подробнее
Фото: Агентство недвижимости «Этажи»

На улице Малышева за 1,4 млн рублей можно приобрести небольшую комнату площадью 11 кв. м. В ней есть душевая кабина и туалет в отдельной нише. Стоимость квадратного метра в такой квартире составляет 121 тыс. рублей.

Тура в Тюмени продолжает мелеть, а ветераны СВО хотят жаловаться Путину
Узнать подробнее
Фото: Агентство недвижимости «Этажи»

На Бабарынке за 1,7 млн продается комната площадью 15 кв. м. По описанию, в комнате есть стиральная машинка, холодильник, микроволновая печь и диван, а также установлены качественные металлические входные двери.

Шоу удовлетворения. Тюменский бизнесмен тайно снимал голую женщину в душе
Узнать подробнее
Фото: Агентство недвижимости «Этажи»

Также на Бабарынке предлагается другой вариант за 1,7 млн рублей, но с немного большей площадью — 17 кв. м. Ремонт здесь более скромный по сравнению с предыдущим вариантом, но автор утверждает об ухоженном подъезде, а также видеонаблюдении и охраны.

Не плативший алименты тюменец пытался получить выплату за погибшего на СВО сына
Узнать подробнее
Фото: Агентство недвижимости «Этажи»

На Олимпийской за 1,7 млн рублей предлагается квартира площадью 18,5 кв. м. По фотографиям видно, что в квартире сделан неплохой ремонт и есть мебель. Однако санузел довольно скромный.

Бродячая собака кинулась на ребенка под Тюменью
Узнать подробнее
Фото: Агентство недвижимости «Этажи»

«Заезжай и живи!» — так пишет автор объявления о продаже квартиры на улице Газовиков за 1,6 млн рублей. За эту сумму можно приобрести комнату площадью 17 кв. м, и вся мебель остается новому владельцу.

Примечательно, что тюменский миллиардер Ильдар Хусаинов уже отреагировал на повышение ключевой ставки до 21%. По его словам, рынок недвижимости России уже окончательно подстроился под высокие учетные ставки и теперь уже никого ничем не удивить.

13-летний школьник на самокате попал под колеса автомобиля в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что в Тюмени построят жилой комплекс с самым длинным бульваром в районе Плеханово.

Читайте также:
Вопреки высокой ставке: как сейчас купить квартиру в Тюмени и не разориться?В Тюмени упали продажи новостроекЦены на «вторичку» выросли в Тюмени за год на 5,6%
#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Квартиры#Покупка квартир#Продажа квартир
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика