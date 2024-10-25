Рабство длиной 24 года. Односельчане молча смотрели на забитого пастуха под Тюменью

Posted 25 октября, 02:14
Published 25 октября, 02:14
Modified 25 октября, 02:14
Updated 25 октября, 02:14
В начале 2000-х годов Геннадий Сафронов покинул родной Тюкалинск (Омская область) и поехал в Тюменскую область на заработки, занимаясь переборкой и сбором картофеля. В какой-то момент родные начали волноваться — мужчина не вернулся домой. Поиски не приносили результатов, и мать с братом отчаялись, опустив руки.
Лишь спустя 24 года жительница села Большое Сорокино заметила отстраненного и испуганного пастуха. Мужчина с опаской шёл на контакт, и соседи рассказали, что Геннадия использовали как раба местные уроженцы Казахстана.
Неравнодушная тюменка рассказала об этом ишимскому волонтеру Ксении Брик, историю которой передал «АиФ Тюмень». В конце лета к ней обратилась жительница села, которая сообщила о человеке, находящемся в трудном положении у казахов в условиях трудовой эксплуатации. Согласно ее словам, местные власти знали о данной ситуации, но так и не предприняли никаких шагов для помощи.
«Я подключила помощников, чтобы разобраться в этой истории, вскоре мы стали собирать информацию. Однако ее было немного, тогда было принято решение ехать и разговорить с мужчиной лично», — рассказывает Ксения.
В тот момент волонтер обнаружила, что у Геннадия возникают проблемы с памятью. Мужчина был не способен вспомнить события того дня, когда он потерял связь с родными.
«Мы знаем только то, что в 2000 году он поехал на подработку вместе с двумя парнями. Они вернулись, а он нет. Все это время Геннадий работал в ужасных условия за еду, сейчас ему необходима медицинская помощь. Документов у него при себе не было», — делится Ксения.
Пленник был уверен, что за окном по-прежнему нулевые годы. Он ждал, когда те, кто оставил его на дороге, вернутся и заберут его домой к маме и брату. Когда Ксения объяснила Геннадию, что этого не произойдет, он решил обратиться за помощью.
В тот же день Ксения разместила в социальных сетях фотографии и информацию о Геннадии. Кроме того, она пыталась подать заявление в местную полицию, хотя сначала стражи порядка отказывались его принимать.
Валерий Сафронов был поражен, узнав, что его брат жив. Родственники давно думали, что шансов увидеть его снова нет. Спустя долгие годы разлуки семья наконец воссоединилась. Однако их мать, Елизавета Павловна, ушла из жизни, так и не дождавшись сына с его «подработки».
В спасении мужчины участвовали не только Кристина Брик, но и волонтёры из движения «Альтернатива». Не остались в стороне и неравнодушные жители Большого Сорокино. Несмотря на положительный исход события, многие пользователи социальных сетей выражают недовольство: «Почему соседи молчали, почему полиция не вмешалась?»
Кристина Брик, работающая над помощью людям в сложных ситуациях, также разделяет обеспокоенность горожан:
«Интересно, почему никто не интересовался, кто этот человек? Почему сотрудники правоохранительных органов, зная, что на территории проживает человек без документов и регистрации, не принимали никаких мер? И почему никто не спросил, нужна ли ему помощь? Ведь Геннадия видели все, понимали в каком он состоянии, но молчали», — эмоционально негодует тюменка.
Ксения убеждена, что, проявив инициативу раньше, люди могли бы дать Геннадию шанс вернуться к матери, а не к ее могиле.
Некоторые жители Тюмени были шокированы в комментариях тем, что в XXI веке в новостях по-прежнему появляются заголовки со словом «рабство».
«Какая дикость! Мы что, снова вернулись к тем временам, когда это считалось нормой? Про „внимательных“ соседей хочется сказать одно — безразличие в чистом виде. Даже страшно себе представить, больше 20 лет перед твоими глазами рушится чья-то жизнь, а ты делаешь вид, что тебя это не касается», — пишет Варвара Пустылова.
Кроме того, многие интересовались: «Какое наказание понесут рабовладельцы?» В УМВД по Тюменской области сообщили, что проводится проверка и выясняются все детали инцидента.