Рабство длиной 24 года. Односельчане молча смотрели на забитого пастуха под Тюменью

«Мы знаем только то, что в 2000 году он поехал на подработку вместе с двумя парнями. Они вернулись, а он нет. Все это время Геннадий работал в ужасных условия за еду, сейчас ему необходима медицинская помощь. Документов у него при себе не было», — делится Ксения.