Инфотех-2024: Сбер представил технологии на основе больших данных и разговорного AI

Одно из решений от СберАналитики — аналитическая панель «Монитор эффективности регионов», предназначающаяся для оценки социально-экономического состояния региона, необходимой для принятия управленческих решений на уровне субъекта РФ или муниципального образования в его составе. Сервис позволяет анализировать данные по ключевым направлениям. Например, уровню благосостояния, миграции населения, спорту, культуре, финансовому потоку. В отличие от социальных опросов, маркетинговых исследований и официальной статистики, информация в аналитических панелях предоставляется оперативно, в удобном для восприятия формате, а данные покрывают все аспекты исследования.