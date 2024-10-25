Инфотех-2024: Сбер представил технологии на основе больших данных и разговорного AI

Posted 25 октября, 07:53
Published 25 октября, 07:53
Modified 25 октября, 07:55
Updated 25 октября, 07:55
Одно из решений от СберАналитики — аналитическая панель «Монитор эффективности регионов», предназначающаяся для оценки социально-экономического состояния региона, необходимой для принятия управленческих решений на уровне субъекта РФ или муниципального образования в его составе. Сервис позволяет анализировать данные по ключевым направлениям. Например, уровню благосостояния, миграции населения, спорту, культуре, финансовому потоку. В отличие от социальных опросов, маркетинговых исследований и официальной статистики, информация в аналитических панелях предоставляется оперативно, в удобном для восприятия формате, а данные покрывают все аспекты исследования.
Еще одно решение от СберАналитики — платформа «Навигатор BI». Этот инструмент визуализации данных для бизнеса дает возможность загружать существующие данные пользователей, в том числе документы или отчеты, и создавать на их основе понятные дашборды. Также он формирует аналитику бизнеса в реальном времени, способствуя оперативному принятию управленческих решений.
Группа компаний ЦРТ представила AI-помощников на основе нейросетевой модели GigaChat. AI-помощник сотрудника — чат-бот, который помогает искать информацию в базе знаний и документах компании; AI-помощник финансиста-аналитика — помощник для расчета маржинального дохода; AI-ассистент инженера диагностики оборудования — это бот, который автоматически проверяет состояние оборудования, анализирует данные мониторинга и предлагает рекомендации по дальнейшим действиям. Все AI-помощники могут быть легко адаптированы под конкретные задачи крупного бизнеса и государственного сектора, повышая эффективность работы и снижая затраты на выполнение рутинных задач.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Ежегодно на Инфотехе Сбер демонстрирует инновационные решения, направленные на улучшение процессов в разных сферах. В этом году министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву, губернатору Тюменской области Александру Моору, руководителям регионального бизнеса были представлены технологии на основе больших данных и разговорного AI, которые могут значительно упростить работу государственных учреждений и коммерческих компаний. Ранее показанные на цифровой выставке-форуме разработки уже нашли применение в нашем регионе.
Разработчики надеются, что новые технологии будут внедрены в работу в ближайшем будущем.