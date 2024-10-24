Выезд из России, эмиграция и связи с ВСУ. Что сейчас происходит с Еленой Воробей?

Артистка оказалась в центре скандала по другой причине. В апреле Telegram-канал «НеМалахов» заметил, что Воробей планирует провести два концерта в Германии. При этом ее напарником должен был стать украинский ведущий Владимир Евсеев, который живет в Одесской области, собирает военную помощь для ВСУ и высказывается негативно о россиянах в социальных сетях. При этом сама Воробей не делала анонс этого мероприятия.