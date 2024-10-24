Выезд из России, эмиграция и связи с ВСУ. Что сейчас происходит с Еленой Воробей?

Posted 24 октября, 16:00
Published 24 октября, 16:00
Modified 24 октября, 16:02
Updated 24 октября, 16:02
В одном из последних своих сообщений в Instagram* артистка рассказала, что поехала в Рим.
«Воробей залетела в Колизей. Мечта моя сбылась. Я в Риме… Сегодня днем уже метнусь в Ватикан, купила экскурсию», — рассказала Елена Воробей своим подписчикам.
Известно, что юмористка отправилась в путешествие после того, как ее дочери была сделана сложная операция. В конце августа Воробей рассказала, что Софии провели остеотомию верхней и нижней челюсти. Это было запланированная, но жизненно важная операция из-за угрозы преждевременного инфаркта.
До этого общественность узнала, что у дочери Воробей, Софии, был диагностирован сколиоз. В 2018 году она перенесла операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, где ей установили 20 шурупов и две спицы.
Эмиграция и скандалы
В ноябре 2022 года появилась информация о том, что артистка переехала в Израиль. Елена Воробей отметила, что в Москве испытывала стресс, но за границей ей удалось возобновить концерты и встретиться с рядом коллег из шоу-бизнеса России.
«Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте — Аллу Борисовну Пугачеву, Максима Галкина** и Андрея Макаревича**, Ваню Урганта», — сказала пародистка в YouTube-шоу «Первое радио 89.1».
По словам Воробей, после переезда в Израиль она столкнулась с осуждением, как и многие другие отечественные артисты, покинувшие страну. Тогда же в сеть просочились слухи о ее эмиграции, но юмористка опровергла эти сведения. После гастролей по израильским городам Елена Воробей вернулась в Россию.
Артистка оказалась в центре скандала по другой причине. В апреле Telegram-канал «НеМалахов» заметил, что Воробей планирует провести два концерта в Германии. При этом ее напарником должен был стать украинский ведущий Владимир Евсеев, который живет в Одесской области, собирает военную помощь для ВСУ и высказывается негативно о россиянах в социальных сетях. При этом сама Воробей не делала анонс этого мероприятия.
Елена Воробей продолжает активно заниматься творчеством. Она по-прежнему участвует в популярной юмористической программе «Аншлаг».
Кроме того, Воробей выступает на гастролях с театральными спектаклями. Она играет вместе с актером Станиславом Садальским в постановке «Скупой папик» и участвует в спектаклях «Мужчина с доставкой на дом» и «Любовь по-итальянски».
Юмористка также развивает карьеру певицы. Этим летом она представила свою новую песню «Хочу колечко».
В 2023 году Воробей рассказала, что приобрела роскошную квартиру с двумя спальнями и гостиной в жилом комплексе бизнес-класса напротив делового центра «Москва-Сити», где стоимость объектов начинается от 20 миллионов рублей. В комментариям СМИ она рассказала, что приобрела столичную недвижимость «за свои деньги, ипотеку не использовала».
Ранее мы писали, что поэт-песенник Илья Резник, который прежде писал для Аллы Пугачевой стихи и был ее верным другом, решил высказаться в ее адрес. В ее юбилей он решил напомнить ей о конечности бытия.
*Instagram — социальная сеть, деятельность которой запрещена на территории России.
**Максим Галкин, Андрея Макаревич — внесены Минюстом РФ в список иноагентов.