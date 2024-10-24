Все началось с боли и одышки. Молодую тюменку настигла загадочная болезнь

Мать на тот момент была в другом городе и была с дочерью на связи, пока летела в Тюмень. Из больницы ей никто не звонил, приходилось самой все выведывать. При этом, дочь постоянно плакала от боли. Взять анализы у нее не удавалось, кровь просто «не шла». Более суток Валерии не удавалось пить, есть и справлять нужду.