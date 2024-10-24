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Posted 24 октября, 07:04

Published 24 октября, 07:04

Modified 24 октября, 07:06

Updated 24 октября, 07:06

На должность начальника УбЭП УМВД по Тюменской области назначен Иван Рыжук

В тюменском УбЭПе назначен новый начальник

24 октября 2024, 07:04
Фото: 1MI

На должность начальника УбЭП УМВД по Тюменской области назначен Иван Рыжук

Сюжет
УМВД
В управлении УМВД по Тюменской области произошли кадровые перестановки. На должность начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции назначен Иван Рыжук.

Соответствующая информация об этом размещена на официальном сайте тюменского УМВД. Иван Рыжук был назначен врио начальника УбЭП в сентябре 2023 года. До этого работал заместителем начальника отдела по борьбе с налоговыми преступлениями и защите бюджетных средств.

Ранее кресло начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции занимал Алексей Похиленко из команды Леонида Коломийца, экс-главы УМВД по Тюменской области.

Тогда инсайдеры сообщали, что поводом для увольнения Похиленко стала история с неправомерным поведением сотрудников управления экономической безопасности.

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Ранее «Наш Город» писал, что в начале октября в Тюменской области была назначен новый глава прокуратуры региона. Должность главного прокурора занял Александр Попов, ранее работавший заместителем прокурора Республики Башкортостан.

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