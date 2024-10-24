В тюменском УбЭПе назначен новый начальник

Posted 24 октября, 07:04
Published 24 октября, 07:04
Modified 24 октября, 07:06
Updated 24 октября, 07:06
Соответствующая информация об этом размещена на официальном сайте тюменского УМВД. Иван Рыжук был назначен врио начальника УбЭП в сентябре 2023 года. До этого работал заместителем начальника отдела по борьбе с налоговыми преступлениями и защите бюджетных средств.
Ранее кресло начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции занимал Алексей Похиленко из команды Леонида Коломийца, экс-главы УМВД по Тюменской области.
Тогда инсайдеры сообщали, что поводом для увольнения Похиленко стала история с неправомерным поведением сотрудников управления экономической безопасности.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале октября в Тюменской области была назначен новый глава прокуратуры региона. Должность главного прокурора занял Александр Попов, ранее работавший заместителем прокурора Республики Башкортостан.