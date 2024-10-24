В тюменском УбЭПе назначен новый начальник

Соответствующая информация об этом размещена на официальном сайте тюменского УМВД. Иван Рыжук был назначен врио начальника УбЭП в сентябре 2023 года. До этого работал заместителем начальника отдела по борьбе с налоговыми преступлениями и защите бюджетных средств.