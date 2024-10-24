Тюменский девелопер предложил ввести рассрочку после ввода домов в эксплуатацию

Posted 24 октября, 13:18
Published 24 октября, 13:18
Modified 24 октября, 13:20
Updated 24 октября, 13:20
По мнению девелопера, подобные меры дадут максимальный экономический эффект и не потребуют вложений со стороны государства.
Увеличение до 10-15 проектов КРТ в каждом регионе страны приведет к кратному росту темпов расселения аварийного и ветхого жилья, где по текущим оценкам проживает более 1,3 млн россиян.
Кроме того, введение рассрочек на оплату квартир после ввода домов в эксплуатацию на 1, 2 или 3 года, позволит российским гражданам не переплачивать по заградительным ставкам за использование ипотечных продуктов.