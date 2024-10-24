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Posted 24 октября, 13:18

Published 24 октября, 13:18

Modified 24 октября, 13:20

Updated 24 октября, 13:20

Тюменский девелопер предложил ввести рассрочку после ввода домов в эксплуатацию

Тюменский девелопер предложил ввести рассрочку после ввода домов в эксплуатацию

24 октября 2024, 13:18
Фото: ГК «Страна Девелопмент»
Руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков в рамках Международного Жилищного Конгресса в Москве предложил запускать больше проектов КРТ ветхих и аварийных территорий в РФ и разрешить рассрочку платежей для покупателей после ввода домов в эксплуатацию.

По мнению девелопера, подобные меры дадут максимальный экономический эффект и не потребуют вложений со стороны государства.

Увеличение до 10-15 проектов КРТ в каждом регионе страны приведет к кратному росту темпов расселения аварийного и ветхого жилья, где по текущим оценкам проживает более 1,3 млн россиян.

Кроме того, введение рассрочек на оплату квартир после ввода домов в эксплуатацию на 1, 2 или 3 года, позволит российским гражданам не переплачивать по заградительным ставкам за использование ипотечных продуктов.

#Общество#Тюмень#Россия#Ипотека#Эксплуатация#Государство#Проект#КРТ#Расселение#ГК Страна Девелопмент
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