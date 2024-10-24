Тюменская область вошла в топ-15 регионов-лидеров экоакции «БумБатл»

Побороться за лучший результат можно персонально, командой и даже семьей — отдельная номинация для экодинастий впервые объявлена организаторами конкурса в честь Года семьи в России. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо сдать бумагу или картон в экодом «Ишим», в экоцентры «Гудвин» и «Центральный» или в ТЦ «Сити Молл» или «Кристалл» в Тюмени. Площадки работают со вторника по субботу с 10:00 до 19:00 часов.