Тюменская область вошла в топ-15 регионов-лидеров экоакции «БумБатл»

Posted 24 октября, 07:55
Published 24 октября, 07:55
Modified 24 октября, 07:57
Updated 24 октября, 07:57
Побороться за лучший результат можно персонально, командой и даже семьей — отдельная номинация для экодинастий впервые объявлена организаторами конкурса в честь Года семьи в России. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо сдать бумагу или картон в экодом «Ишим», в экоцентры «Гудвин» и «Центральный» или в ТЦ «Сити Молл» или «Кристалл» в Тюмени. Площадки работают со вторника по субботу с 10:00 до 19:00 часов.
Примечательно, что 9 ноября к проекту «БумБатл» присоединится тобольский экодом «Спортивный». Специально для жителей города, участвующих в акции, сюда приедет фургончик экоответственного кота КоТЭО. Прием макулатуры и регистрация результатов будут организованы с 12:00 до 16:00 часов на парковке у Центра спортивной гимнастики.
В рамках федеральной экологической акции в пункты приема вторичных ресурсов просветительского проекта «Экодом» уже поступают большие и маленькие партии макулатуры. Среди участников и те, кто принимает участие в конкурсе впервые, и те, кто поддерживает движение каждый год.
Одними из первых в этом году стали коллектив и воспитанники детского сада № 158 г. Тюмени — сдали за один раз 300 кг бумаги и картона. В прошлом году они тоже были в числе активных участников. А возможностью вновь завоевать звание самой экологичной семьи, теперь уже в России, воспользовались Денис и Алёна Шестаковы с сыновьями. В июне эта дружная команда из Тюмени уже завоевала областное звание «Экосемья» в одноименном конкурсе от ТЭО и СИБУР. А сейчас, в первый визит в рамках БумБатла, Шестаковы уже сдали в экодом 18,5 кг макулатуры, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Для участия в экологическом конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Коллективные заявки на участие принимаются по 10 ноября, индивидуальные — по 15 ноября. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести туда бумагу и картон.
К «БумБатлу» присоединились 77 регионов. За три недели участники акции собрали более 583 тысяч кг бумажных отходов, внеся свой вклад в формирование системы обращения с ТКО и достижение целей нацпроекта «Экология», — сообщили организаторы.
Лидирующие позиции по итогам первых трех недель заняли Белгородская область, Республики Татарстан и Башкортостан. Отличные результаты, помимо Тюменской области, показали Донецкая Народная Республика, Республики Чувашия и Мордовия, Ставропольский и Красноярский край, город Санкт-Петербург, Брянская, Вологодская, Свердловская и Кировская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.