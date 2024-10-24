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Posted 24 октября, 07:09

Published 24 октября, 07:09

Modified 24 октября, 07:09

Updated 24 октября, 07:09

Селлеры могут выводить выручку без комиссий через Модульбанк с 10 маркетплейсов

Селлеры могут выводить выручку без комиссий через Модульбанк с 10 маркетплейсов

24 октября 2024, 07:09
Фото: 1MI
Всё больше производителей, наблюдая за ростом интереса потребителей к покупке товара на маркетплейсах, начинают продавать свою продукцию на онлайн-площадках.

В сегменте электронной коммерции средний чек сегодня составляет 1,4 тысячи рублей. Об этом говорят данные исследования Go Mobile и «МТС Ads». Всего за первые шесть месяцев текущего года россияне потратили на маркетплейсах 5,2 триллиона рублей, что составляет половину общего оборота в данном сегменте. Об этом сообщает портал inkazan.ru.

Помогают улучшить работу маркетплейсов и финансовые учреждения, которые видят в подобном сотрудничестве взаимную выгоду. Это в том числе и крупные банки, такие как ВТБ, Альфа-Банк и Сбербанк. Они предоставляют различные финансовые услуги, которые адаптированы под потребности клиентов торговых площадок, а также участвуют в совместных акциях с маркетплейсами.

Об увеличении количества площадок, с которых селлеры смогут выводить выручку без лимитов и комиссий, в том числе и на счета физических лиц, сообщил Модульбанк. Ранее подобная программа действовала для маркетплейсов AliExpress, Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет». Теперь в списке появились «Магнит Маркет», Flowwow, «Детский мир», Lamoda и «Лемана ПРО».

Всего за годы работы (с 2014 года) Модульбанк подключил к различным сервисам более 25 тысяч продавцов на маркетплейсах. Это сервисы аналитики, управления магазинами, сопровождения закупок и другие.

Финансовые и нефинансовые продукты банков привлекают селлеров тем, что помогают им выйти на маркетплейсы с большим объемом выручки и меньшими рисками.

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