Селлеры могут выводить выручку без комиссий через Модульбанк с 10 маркетплейсов

Posted 24 октября, 07:09
Published 24 октября, 07:09
Modified 24 октября, 07:09
Updated 24 октября, 07:09
В сегменте электронной коммерции средний чек сегодня составляет 1,4 тысячи рублей. Об этом говорят данные исследования Go Mobile и «МТС Ads». Всего за первые шесть месяцев текущего года россияне потратили на маркетплейсах 5,2 триллиона рублей, что составляет половину общего оборота в данном сегменте. Об этом сообщает портал inkazan.ru.
Помогают улучшить работу маркетплейсов и финансовые учреждения, которые видят в подобном сотрудничестве взаимную выгоду. Это в том числе и крупные банки, такие как ВТБ, Альфа-Банк и Сбербанк. Они предоставляют различные финансовые услуги, которые адаптированы под потребности клиентов торговых площадок, а также участвуют в совместных акциях с маркетплейсами.
Об увеличении количества площадок, с которых селлеры смогут выводить выручку без лимитов и комиссий, в том числе и на счета физических лиц, сообщил Модульбанк. Ранее подобная программа действовала для маркетплейсов AliExpress, Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет». Теперь в списке появились «Магнит Маркет», Flowwow, «Детский мир», Lamoda и «Лемана ПРО».
Всего за годы работы (с 2014 года) Модульбанк подключил к различным сервисам более 25 тысяч продавцов на маркетплейсах. Это сервисы аналитики, управления магазинами, сопровождения закупок и другие.
Финансовые и нефинансовые продукты банков привлекают селлеров тем, что помогают им выйти на маркетплейсы с большим объемом выручки и меньшими рисками.