Селлеры могут выводить выручку без комиссий через Модульбанк с 10 маркетплейсов

Помогают улучшить работу маркетплейсов и финансовые учреждения, которые видят в подобном сотрудничестве взаимную выгоду. Это в том числе и крупные банки, такие как ВТБ, Альфа-Банк и Сбербанк. Они предоставляют различные финансовые услуги, которые адаптированы под потребности клиентов торговых площадок, а также участвуют в совместных акциях с маркетплейсами.