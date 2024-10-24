Ответил за свинью. Тюменец избил бывшего бойца ММА в городе Энгельс. Видео

Posted 24 октября, 10:25
Published 24 октября, 10:25
Modified 24 октября, 10:53
Updated 24 октября, 10:53
Произошел инцидент в одном из баров города Энгельс. Житель Тюмени увидел бойца в заведении и несколько раз ударил его по лицу, выбив один из зубов. Далее конфликт перешел на улицу, где за бывшего ММА-бойца заступились друзья, защитив от тюменца.
Сам же Рзаев после инцидента записал видео, где сообщил, что дал достойный отпор тюменцу.
Однако после разрешения конфликта тюменец Сидоров также рассказал, что драки не было, а бывший боец ММА просто спрятался за друзьями и даже не пытался дать отпор.
Причины нападения при этом неизвестны. Однако ранее Рзаев непозволительно вел себя на турнирах, называя русского соперника «Русской свиньей», за что и был пожизненно отстранен от участия в промоушене.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени За нападение на сотрудника местный житель отправится в колонию.