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Posted 24 октября, 10:25

Published 24 октября, 10:25

Modified 24 октября, 10:53

Updated 24 октября, 10:53

Тюменец избил бывшего бойца ММА в городе Энгельс

Ответил за свинью. Тюменец избил бывшего бойца ММА в городе Энгельс. Видео

24 октября 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney

Тюменец избил бывшего бойца ММА в городе Энгельс

Сюжет
Драка
В городе Энгельс Саратовской области произошла драка с бывшим участником ММА Джавидом Рзаевым. Его избил 24-летний житель Тюмени Даниил Сидоров.

Произошел инцидент в одном из баров города Энгельс. Житель Тюмени увидел бойца в заведении и несколько раз ударил его по лицу, выбив один из зубов. Далее конфликт перешел на улицу, где за бывшего ММА-бойца заступились друзья, защитив от тюменца.

Сам же Рзаев после инцидента записал видео, где сообщил, что дал достойный отпор тюменцу.

Видео: Short.
Видео: Short.

Однако после разрешения конфликта тюменец Сидоров также рассказал, что драки не было, а бывший боец ММА просто спрятался за друзьями и даже не пытался дать отпор.

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Причины нападения при этом неизвестны. Однако ранее Рзаев непозволительно вел себя на турнирах, называя русского соперника «Русской свиньей», за что и был пожизненно отстранен от участия в промоушене.

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#Александр Смирнов#Видео#Россия#Драка#Новости тюмени#Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Тюменской области#ММС
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