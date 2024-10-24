Ответил за свинью. Тюменец избил бывшего бойца ММА в городе Энгельс. Видео

Произошел инцидент в одном из баров города Энгельс. Житель Тюмени увидел бойца в заведении и несколько раз ударил его по лицу, выбив один из зубов. Далее конфликт перешел на улицу, где за бывшего ММА-бойца заступились друзья, защитив от тюменца.