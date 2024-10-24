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Posted 24 октября, 11:19

Published 24 октября, 11:19

Modified 24 октября, 11:39

Updated 24 октября, 11:39

Тюменца в Иркутске ограбил таксист с подельником

Неудачная поездка. Тюменца в Иркутске ограбил таксист с подельником. ВИДЕО

24 октября 2024, 11:19
Фото: 1MI

Тюменца в Иркутске ограбил таксист с подельником

В Иркутске задержали трех местных жителей, которые решили ограбить приехавшего в город тюменца. Приехал он в город по работе, но оказался без денег и в долгах.

Как рассказали в местном УМВД, сначала мужчина вызвал такси, его забрали с указанного места. Однако позже жертва уснула в машине, а очнулся уже в лесу. Там выяснилось, что таксист вместе с двумя подельниками вывезли мужчину за город и начали угрожать. Под угрозой расправы заставили перевести им деньги. Но поскольку у мужчины не было денег, он оформил онлайн кредит и перевел все деньги мошенникам.

После преступники высадили жертву в населенном пункте за городом и скрылись.

Видео: УМВД по Иркутской области.

Ранее сообщалось о том, что В Тюмени мужчина два раза ограбил магазины в один день.

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#Александр Смирнов#Видео#Новости тюмени#Криминал
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