Неудачная поездка. Тюменца в Иркутске ограбил таксист с подельником. ВИДЕО

Как рассказали в местном УМВД, сначала мужчина вызвал такси, его забрали с указанного места. Однако позже жертва уснула в машине, а очнулся уже в лесу. Там выяснилось, что таксист вместе с двумя подельниками вывезли мужчину за город и начали угрожать. Под угрозой расправы заставили перевести им деньги. Но поскольку у мужчины не было денег, он оформил онлайн кредит и перевел все деньги мошенникам.